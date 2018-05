Superenalotto, la fortuna fa tappa a Pergola: il "5" vale tredicimila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA - Jackpot del SuperEnalotto solo sfiorato per un giocatore di Pergola che però nell’ultimo appuntamento centra un 5 da 13mila euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Ottalevi di via Matteotti 40. Il premio per la sestina esatta vola sempre più in alto, adesso vale 35,4 milioni di euro.Da ricordare che l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.