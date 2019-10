Pergola, para il rigore con un dito rotto: Gianluca in trionfo

PERGOLA - Una storia che potrebbe essere raccolta in un libro dedicato ai portieri. Protagonista Gianluca Bonci, 17 anni, portiere titolare della Junior Pergolese, categoria juniores, e terzo della prima squadra. Nella partita del campionato provinciale vinta contro il Sassocorvaro, un giocatore avversario calpesta malauguratamente la sua mano destra. L’arbitro ferma la partita, ghiaccio spray per il ragazzo che nonostante il dolore continua a difendere la porta. Via il guanto destro e un giro di nastro telato a tener ferme due dita. Ancora tanti minuti prima della fine del match, sembrano ore. Come se non bastasse, l’arbitro fischia un rigore per l’Avis Sassocorvaro. Gianluca non molla e viene ripagato: parata!

Tutti esultano, mister, dirigenti, genitori e la squadra si stringono attorno al numero 1 che non è solo una scritta su una maglia. Il 17enne è uscito dal campo da leone ma con un dito rotto: frattura scomposta articolata del quinto metatarso destro. Subito operato avrà bisogno di 150 giorni per recuperare.

