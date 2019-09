Cortocircuito scatena l'inferno di fuoco in casa: stanze inagibili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA - Giornata interminabile quella di ieri peri vigili del fuoco, intervenuti ripetutamente un po’ in tutto l’entroterra per il maltempo e non solo. Come nel caso di Pergola dove gli uomini del 115 di Cagli hanno prontamente spento un incendio divampato in un’abitazione, per il malfunzionamento del frigorifero o per un improvviso sbalzo di tensione, che ha provocato un cortocircuito.È accaduto intorno alle 16 in una casa di via Donizetti. La squadra dei vigili del fuoco si trovava non lontano per uno dei numerosi allagamenti che hanno interessato la zona ed è così riuscita a intervenire con la massima celerità. Il fuoco si è propagato dal frigorifero e l’appartamento è stato nel giro di breve invaso dal fumo, in particolare cucina e cucinotto. Paura per i proprietari ma nessun ferito. I vigili del fuoco hanno operato per circa due ore, mettendo anche la casa in sicurezza. Diversi i danni. Inagibili le due stanze interessate dall’incendio.