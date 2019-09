Auto imprigionate dalla colata ​di fango: vigili del fuoco salvano disabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA - Il sole del weekend ha lasciato spazio a temporali, con piogge intense e vento forte, che ieri pomeriggio dopo le 15 si sono abbattuti nella Valcesano, soprattutto tra Pergola e San Lorenzo in Campo. Maltempo che ha reso necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e piante pericolanti o cadute in strada, come lungo quella che collega Terre Roveresche a San Filippo sul Cesano, frazione di Mondavio. Nella tangenziale della strada provinciale 142 invasa da una frana due auto sono rimaste impantanate. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli per soccorrere gli automobilisti. Una delle vetture è stata trainata fuori dal fango con il verricello. Al suo interno anche una persona disabile.Gli occupanti dell’altra autovettura si sono messi in salvo autonomamente. Diversi gli smottamenti franosi e gli allagamenti, soprattutto nelle località di campagne, con numerose segnalazioni agli uffici tecnici comunali ed amministratori. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare dall’acqua tre scantinati allagati vicino alla caserma dei carabinieri.