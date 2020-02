Auto contro il muro per evitarne un'altra dietro la curva: due feriti, grave una donna

PERGOLA - Brutto incidente ieri mattina intorno alle 11 in località Osteria del Piano nel comune di Pergola: due persone rimaste ferite, una in maniera seria.

In particolare ad essere stata soccorsa dall’eliambulanza una donna straniera di 56 anni seduta come passeggera di una Bmw serie 3 che, percorrendo la provinciale 424, subito dopo una curva si è ritrovata davanti una Fiat Punto quasi ferma poiché intenta a svoltare. Il conducente della Bmw ha fatto in tempo a sterzare per evitare l’impatto con l’altra auto ma la Bmw ha finito la sua corsa fuori strada contro un muretto di recinzione di un’abitazione. Ad estrarre dalla vettura incidentata i due feriti è stato il personale del 118. Dopo aver prestato le prime cure alla donna che durante l’impatto ha sbattuto la testa nel parabrezza, l’ha caricata sull’eliambulanza chiamata in precedenza per il trasferimento al Torrette di Ancona. L’ uomo alla guida dell’auto è stato portato in ospedale con ferite lievi.

