Federica Pellegrini e Matteo Giunta finalmente in luna di miele 4 mesi dopo

Pellegrini, è Giunta l'ora: finalmente in luna di miele 4 mesi dopo il matrimonio celebrato a Venezia a San Zaccaria. Un viaggio di nozze posticipato per gli impegni di lavoro della Divina e di suo marito, il pesarese Matteo Giunta, professione allenatore di nuoto, compresa la partecipazione alla prossima edizione di Pechino Express. Dove sono andati? Le foto sono chiare: in qualche isolotto delle Maldive.

«Viaggio di nozze banale»

Federica l'ha bollato, con ironia, come «un viaggio di nozze banale». Le Maldive, del resto, sono sempre le Maldive (e in questo periodo dell'anno raggiungono livelli altissimi di bellezza) e l'acqua da piscina naturale per i due è un elemento naturale: insomma, un nido d'amore ideale. Ovviamente, in questi 4 mesi, c'è stato spazio anche per rilassarsi tra Verona, Venezia, Pesaro e dintorni.