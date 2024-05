PETRIANO Nonostante la pioggia fastidiosa di questo maggio pazzerello che ha accompagnato la partenza del pellegrinaggio dal piazzale della chiesa parrocchiale di Gallo fino al piccolo tempietto della Madonnina dei Sodi di Riceci, la comunità locale ieri pomeriggio non ha desistito dall’accompagnare l’arcivescovo Sandro Salvucci in occasione della festa della Pentecoste.

La Madonna dei Sodi

I residenti venerano con profonda fede la Madonna dei sodi, la cui effigie è stata portata in pellegrinaggio, come custode della bellezza e della tutela ambientale di questa caratteristica località di calanchi nel comune di Petriano. Qui ieri l’arcivescovo di Urbino e di Pesaro ha celebrato una messa partecipatissima dalla comunità nel silenzio, nella preghiera e nell’ascolto del pastore.

«È un giorno significativo – ha esordito monsignor Salvucci - quello che stiamo vivendo, caratterizzato soprattutto dalla devozione e dalla lode a Dio per la bellezza del creato. Il messaggio di oggi è molto semplice: per i cristiani è la festa delle Pentecoste, che ci rimanda allo Spirito che Gesù ha donato al mondo e lo Spirito è colui che invita sempre alla novità, è colui che ringiovanisce non solo la chiesa ma l’uomo e quindi lo chiama a osare di più nel senso e nella direzione di realizzare progetti di bene e di pace. Direi che essere qui nel giorno di Pentecoste – ha continuato Salvucci - è particolarmente importante. Noi abbiamo pregato durante l’Eucarestia ripetendo ‘manda qui il tuo spirito Signore’. Abbiamo bisogno di questo rinnovamento dei cuori e di vita che porti l’uomo a cercare strade per fare pace con il creato».

L'anfiteatro naturale

Monsignor Salvucci poi ha osservato l’anfiteatro naturale dove è stata progettata la maxi discarica. «Credo che la decisione sulla realizzazione futura della discarica sia responsabilità degli amministratori pubblici e di Marche Multiservizi – ha rimarcato l’arcivescovo escovo –. Credo e immagino che i nuovi amministratori del territorio saranno chiamati ad esprimersi, a prendere posizione».

«Bellezza da preservare»

«Quindi come società civile, e io mi sento parte della società civile, ritengo sia necessario ripensare questa scelta per tantissimi motivi: per le caratteristiche del luogo ed anche in ragione della portata dell’impianto che è un impianto di discarica industriale. Certamente sarebbe fatto con tutti i criteri più moderni, tuttavia è un impianto industriale in una realtà come questo territorio caratterizzata da un paesaggio stupendo e che quindi ha bisogno di essere tutelato e preservato in tutta la sua bellezza».