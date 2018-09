Si schianta con l'Harley contro un'auto: d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEGLIO - Un motociclista alla guida di un Harley Davidson si è scontrato con un fuoristrada Suzuki. Feriti due uomini, uno straniero 34enne ed un italiano di 66 anni. L’incidente è avvenuto alle 15.30 nel tratto di strada che da Urbania sale al Peglio. Per i soccorsi sono intervenuti il 118 che come di routine, in scontri rovinosi in cui c’è coinvolto un motociclista, ha allertato sul posto l’eliambulanza decollata dall’Ospedale di Torrette di Ancona e che ha poi trasportato il centauro, comunque cosciente e reattivo, al nosocomio regionale per tutti gli accertamenti diagnostici del caso.