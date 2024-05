PESARO Il clamore delle prime settimane è passato, come se ci fossimo tristemente abituati ad avere una guerra vicino a casa. Il conflitto in Ucraina continua dal 24 febbraio 2022 e dopo aver mobilitato informazione e coscienze ha perso centralità nei dibattiti e anche nell’informazione. Ma a oltre due anni c’è chi non ha mai smesso di aiutare il popolo ucraino. E continua a farlo anche da Pesaro.

APPROFONDIMENTI IL RESTYLING Mosaici, l’ottava meraviglia è a Pesaro: «Questa visione è un sogno». Il Duomo può riaprire al culto LO SCHIANTO Paura a Pesaro, incidente spettacolare in via Del Governatore: perde il controllo, sbatte sulle auto e si ribalta



L’organizzazione



L’associazione di volontariato Reciproca, capitanata dall’avvocato pesarese Michele Mariella, con i suoi preziosi soci, tutti volontari, continua a essere presente e fare la propria parte nella gara della solidarietà da Pesaro. Nei giorni scorsi è partito infatti un tir pieno di aiuti umanitari per la popolazione colpita dal conflitto. Gli “angeli di Pesaro” non si fermano. L’ultimo carico ha visto partire per l’Ucraina 26 letti d’ospedale, 10 letti a bilancia da ospedale, almeno una settantina di pacchi e scatoloni, sei bancali di cera per le candele (raccolte dall’amico Andriy). C’erano anche sono anche pannolini, omogeneizzati, giochi per bambini e abbigliamento.



Tutto era iniziato il 4 marzo 2022 quando cinque mamme con i loro sette figli piccoli furono strappati alla guerra in Ucraina e portati in salvo in Italia. In pochi giorni la famiglia Mariella aveva organizzato un viaggio della speranza: partirono per la frontiera ucraina due pulmini carichi di beni di prima necessità. Un percorso di oltre 3mila chilometri da Pesaro a Korczowa, al confine polacco-ucraino, per salvare vite umane. Tutto finì per il meglio, ma la solidarietà continua ancora.



L’associazione Reciproca è una piccola realtà gestita insieme ad alcuni amici e a due ucraini che in questo periodo è riuscita a portare a Pesaro 70 persone, salvandole dalla guerra, e ha portanto in Ucraina tonnellate di merce. Molte di loro oggi sono dislocate sul territorio nazionale mentre altre sono rimaste a Pesaro.



«È stata una sorpresa per tutti, una bellissima sorpresa – racconta Michele – tutto è nato spontaneamente. Vogliamo continuare ad esserci, abbiamo una collaborazione con l’associazione T41-Protesica e l’ospedale San salvatore di Pesaro. In questo ultimo viaggio abbiamo inviato dei letti d’ospedale dismessi ma che in Ucraina sono utilissimi in una situazione di emergenza. Cerchiamo di fare la nostra parte e non abbassare l’attenzione sul conflitto. Il nostro è un messaggio di pace oltre che un aiuto concreto per chi soffre».



Il carico è stato destinato a una fondazione benefica di Kiev e a una di Lutsk che avranno il compito di distribuire il carico nel territorio.