Residuato bellico spunta lungo il sentiero del parco, l'ambientalista: ​«Deve averlo portato il Cesano»

MONTE PORZIO - Un ordigno bellico inesploso rinvenuto nel parco della Vita di Castelvecchio. «Ci mancava anche questa, basta con le armi e con le guerre», ha detto Luca Gemignani, ambientalista e residente nel comune di Monte Porzio. Gemignani ieri mattina insieme al cane è andato come ogni tanto gli capita a fare un giro lungo l’argine del fiume Cesano partendo dal Parco della Vita, un’ampia riserva naturale – a volte poco rispettata da chi fa bivacchi – a due passi dal centro di Castelvecchio e meta preferita per stare a contatto con la natura, immersi nel verde dell’entroterra della val Cesano.

Strano posizionamento

Durante la camminata, Gemignani ha scoperto questo residuato bellico, un pezzo di artiglieria di piccolo calibro lungo non oltre venti centimetri, sulle sponde del fiume probabilmente trascinato dalla corrente. «Secondo me è stato con le ultime piene, la terra potrebbe essersi mossa ed è venuto fuori questo ordigno – ha detto Gemignani –. Non è la prima volta che nella zona di Castelvecchio e Monte Porzio ancora si trovano bombe risalenti alla seconda guerra mondiale». Trascinato sul torrente l’ordigno non poteva nuocere. Per motivi di sicurezza in ogni caso Gemignani ha immediatamente informato del rinvenimento i carabinieri e la polizia locale del comune di Monte Porzio.

Dopo un primo sopralluogo, i carabinieri hanno proceduto insieme ai vigili alla messa in sicurezza dell’area. È stato informato il sindaco e spetterà ora alla prefettura avviare le procedure per la rimozione contattando gli artificieri dell’esercito. Considerata la portata dell’ordigno non si prevedono evacuazioni né sgomberi. Nel giro di pochi giorni già la prossima settimana il proiettile potrà essere rimosso e fatto esplodere in sicurezza.

Altro ordigno a Novilara

Un altro ordigno della seconda guerra mondiale è stato rinvenuto ieri nel comune di Pesaro, nel giardino di una casa di Novilara, strada di Fagnano. Si provvederà alla bonifica nei prossimi giorni.

