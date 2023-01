SAN LORENZO IN CAMPO - Un parco giochi per bambini dedicato a un bambino speciale, Mattia Luconi, che la furia dell’alluvione dello scorso settembre ha strappato alla vita. E’ stato inaugurato dall’amministrazione comunale presso l’area di via Molino, dal sindaco Davide Dellonti insieme al consiglio comunale, ai genitori Silvia Mereu e Tiziano Luconi e all’assessore regionale Francesco Baldelli.

Le parole del sindaco

Presenti la dirigente scolastica Silvia Faggi Grigioni, i bambini della classe terza della scuola primaria che frequentava Mattia, insegnati e la cooperativa La Macina. «Inauguriamo un parco grande più del doppio del precedente con nuovi giochi e arredi – ha esordito Dellonti – che d’accordo con la famiglia di Mattia abbiamo voluto dedicare alla sua memoria. San Lorenzo è stato colpito marginalmente a livello di danni materiali dall’alluvione, ma ha pagato il prezzo più alto dal punto di vista umano. Ogni volta che frequentiamo il parco, luogo di svago e socializzazione, riflettiamo su quanto accaduto e poniamoci domande, chiediamoci cosa possiamo fare per la nostra terra».

La commozione

Visibilmente commossi i genitori del piccolo, che hanno ringraziato di cuore tutti per la vicinanza. A Mattia i compagni di classe hanno dedicato pensieri toccanti, così come appassionata la lettera della coop La Macina. Non è voluto mancare l’assessore egionale Francesco Baldelli: «Un parco, luogo dove esprimere l’attività più bella che i bambini sperimentano: il gioco. Bello pensare che tutto questo sia dedicato a Mattia, un bambino salito in cielo quel maledetto 15 settembre, ma che è ancora qui con noi, con i suoi genitori a cui ci stringiamo e con tutta la comunità, per ricordarci che dobbiamo lottare ogni giorno per il futuro».

Al termine le insegnati hanno donato ai genitori un album fotografico con bellissime foto di Mattia. Un sorriso contagioso il suo, ad illuminare una giornata grigia.