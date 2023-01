Il Papa unisce le diocesi di Pesaro e Urbino: Monsignor Salvucci nominato vescovo

URBINO - Papa Francesco ha nominato l'arcivescovo metropolita di Pesaro, monsignor Sandro Salvucci, alla guida dell'arcidiocesi di Urbino Urbania Sant’Angelo in Vado, unendo le due sedi in persona episcopi.

L'annuncio è stato dato alle 12 nella cattedrale di Urbino dall'arcivescovo Giovanni Tani. Monsignor Tani ha dato lettura della lettera arrivatagli dal Nunzio dalla Santa Sede: compiuti i 75 anni lo scorso 8 aprile 2022 deve lasciare la carica di arcivescovo di Urbino Urbania Sant’Angelo in Vado. Il suo posto sarà preso da monsignor Sandro Salvucci.

Le dichiarazioni

«Invito a cogliere l’aspetto positivo di questa unione – spiega monsignor Tani –. Io stesso avrei preferito indicare un successore per Urbino Urbania Sant’Angelo in Vado, ma prendo questa decisione con fede e sono sicuro che il nuovo arcivescovo, più giovane di me di quasi vent’anni, molto attento e dinamico, non farà mancare nulla ai fedeli». Sono ormai dieci anni, come spiegato da Monsignor Tani, che si è iniziato un accorpamento di parrocchie, in Italia e non solo.

Un'unione contro la quale moltissimi a Urbino e nel Montefeltro si sono invano battuti, visto il valore storico e anche la funzione ecclesiale dell'Arcidiocesi in un territorio così vasto, dai sindaci alle associazioni, dagli intellettuali ai cittadini. Ma monsignor Tani di persona e monsignor Salvucci attraverso una lettera hanno rassicurato tutti sul fatto che «il vescovo non è un solista, ma è come un direttore di orchestra. Se l’orchestra si allarga non è un male – scrive il nuovo arcivescovo rivolgendosi alle comunità –. Assicuro tutto il mio impegno nel conoscervi e aiutarvi. Verrò presto tra di voi».