Trovato morto in casa il giovane pediatra Paolo Feliciani: l'autopsia per chiarire le cause del decesso

PESARO - E' stato trovato morto nella sua casa di via Venanzini. Paolo Feliciani, 33 anni, pediatra, è morto da solo probabilmente a causa di un malore. I funerali sono stati officiati a Loreto.

L'autopsia

Si aspettando i risultati dell'autopsia richiesta dalla Procura. Al momento si brancola nel buio: in casa non è stato trovato nulla di riconducibile alla morte e il ragazzo, che lavorava in alcuni ambulatori privati, non aveva problemi di salute.