La contrada del Vescovado vince il Palio assegnato con il tiro alla fune, paura per il malore di un contendente

FANO - La contrada del Vescovado ha vinto il Palio delle contrade, disputato come tradizione vuole con la gara del tiro alla fune, così come ideato negli anni ‘80 dal comitato Madonna Ponte che aveva collaborato attivamente alla organizzazione della manifestazione “I Malatesta a Fano” all’interno della quale aveva incominciato a prendere forma la compagnia di ventura “La Pandolfaccia”.

Seconda si classifica San Francesco

L’avversario di turno è stata la contrada di San Francesco, postasi in parità dopo le 2 manche iniziali, costretta a soccombere però nello spareggio, dove seppur a fatica, ha prevalso la forza e la freschezza dei rappresentanti delle frazioni periferiche.

Il Vescovado infatti, contraddistinto dai colori rosso azzurro, rappresenta Bellocchi, Cuccurano, Chiaruccia, Falcineto, Carrara, San Cesareo, Rosciano, Forcolo, Ferreto, Torno, Cannelle, Magliano e Monte Giove, mentre la contrada di San Francesco, con i suoi colori bianco nero, riunisce il centro storico con Vallato, Sant’Orso, Sassonia, Lido e Flaminio.

Manche combattute allo spasimo

Sono state 3 manche combattute allo spasimo dai contendenti in un clima reso rovente dall’agonismo e dall’alta temperatura. Tanto è vero che durante la prova per il terzo e quarto posto, disputata dalle contrade Porta Nova che comprende una vasta area a nord ovest di Fano da Centinarola a Roncosambaccio, e Castel dei Mammoli, San Lazzaro e area a sud del fiume Metauro, un contendente si è sentito male subito assistito dai suoi compagni che hanno ceduto la vittoria a Porta Nova che così, alla fine delle gare in programma, si è classificata al terzo posto.