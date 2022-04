Le rane si prendono la rivincita: torna lo storico palio fra 7 contrade. Allestiti 3 diversi mercatini

FERMIGNANO - Arriva la domenica i n Albis e a Fermignano tornano le rane con la 56esima edizione del palio , rievocazione storica che ricorda l’autonomia del c astello dal Ducato di Urbino, avvenuta nel 1607 grazie al Duca Francesco Maria II della Rovere. Il momento più importante della rievocazione è la corsa più originale che ci sia della rana in carriola lungo un percorso di 170 metri.

L’umidità adatta

Tra l’altro, temperatura, umidità e piogge di questi giorni creano l’atmosfera giusta per le rane . Durante questa edizione non mancher à , come sempre, la possibilità delle passeggiate per i vicoli del paese, curiosando fra i mercatini del palio. Gli espositori mostreranno i loro prodotti nei pressi del centro commerciale Metauro, vicino al la piazza principale di Fermignano.

Per rispondere al meglio alla curiosità dei visitatori, saranno presenti ben tre tipologie di mercatini: dell’artigianato artistico, dell’antiquariato e dell’hobbistica.

O ggi e domani , le c ontrade della cittadina si preparano per far rivivere le emozioni di un tempo attraverso le rievocazioni in costume storico. A ll’interno della manifestazione infatti sono presenti svariati eventi (rievocazioni storiche, giochi medievali, sbandieratori e cene nelle taverne) per ricchi di festeggiamenti ed enogastronomia con specialità e piatti tipici del luogo.

Area dedicata ai camperisti

Dalle 19 di oggi è disponibile un’intera area dedicata ai camperisti, in v ia Martin Luther King (vicino alla stazione delle corriere). Quindi dopo due anni di stop forzato il palio della rana riparte nel rispetto delle disposizioni sanitarie anti-Covid vigenti.

Per la conquista dell’ambito trofeo le sette contrade in gara si dovranno attenere a un rigido regolamento: è vietato ostacolare i concorrenti avversari, ogni corridore deve trattare con cura la propria rana e, qualora saltasse al di fuori della carriola, deve raccoglierla e riposizionarla; in prossimità dell’arrivo, infine, ogni scarriolante deve rientrare nella corsia a lui assegnata alla partenza e tagliare il traguardo spingendo la carriola con la rana ancora sopra .

Per la conquista del Palio l’abilità del concorrente è importante almeno quanto l’imprevedibile comportamento dell’animale, che al termine della gara viene ricondotto nel suo habitat naturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA