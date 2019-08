Santa Maria dell'Arzilla vince il Palio dei bracieri Grandissimo entusiasmo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il ciocco passa di mano, dopo Tombaccia il campione del Palio 2019 è Santa Maria dell’Arzilla. Una sfida avvincente la finale di questa edizione della corsa con i bracieri, che, come di consueto, arrivati ormai alla nona edizione, si è tenuta nel fossato di Rocca Costanza.Santa Maria dell’Arzilla, Pantano, Villa Fastiggi e Muraglia, le quattro finaliste che si sono contese il titolo, con le tre coppie di corridori che hanno percorso i tre giri del fossato (non più quattro come nelle precedenti edizioni).Grande festa per Santa Maria dell’Arzilla, che così sale a 3 vittorie nella storia del Palio, avvicinandosi a Tombaccia, ferma a 4.«Una grande festa, sempre più giovani si stanno avvicinando a questa manifestazione», ha commentato il sindaco Matteo Ricci, presente alla Rocca sin dal pomeriggio insieme al vice Daniele Vimini, e poi rimasto per la finale e le premiazioni.Il lungo pomeriggio della domenica del Palio è iniziato poco prima delle 16, quando sono iniziate ad arrivare alla Rocca le tifoserie delle prime contrade, e poi piano piano si sono sistemati i ragazzi di tutte e 16 le contrade, che in precedenza hanno sfilato per i quartieri, nel consueto mix di colori, suoni, cori, attraversando vie addobbate con i propri colori di rappresentanza.