PESARO Da “ghetto” desolante a luogo della dimora solidale all’insegna della qualità. Gli appartamenti quasi pronti, per essere assegnati alle famiglie in situazioni difficili che attendono un alloggio popolare oppure una residenza più economica rispetto ai prezzi di mercato, e i nuovi appartamenti di housing sociale progettati e finanziati con il Pinqua-Pnrr Centro storico che, dopo la recente approvazione della Conferenza di servizi, possono essere appaltati per il via libera ai lavori. Due fronti aperti, per un’unica rinascita.

La svolta

C’è fermento in via Mazza dove palazzo Aymonino sta uscendo dal cono d’ombra del degrado urbano e della precarietà abitativa, quasi una ”lettera scarlatta“ di cui vergognarsi nel cuore del centro storico che sembrava indelebile. Tutto è partito dalla vecchia e poco fortunata ”Casa parcheggio” firmata dall’architetto Carlo Aymonino tra il 1978 e il 1979, e dopo poco tempo caduta in una progressiva decadenza sociale. Ora la svolta che Pesaro attendeva da sempre grazie al piano di recupero quasi ultimato, dopo oltre 3 anni di ritardi e una difficile vertenza con la ditta appaltatrice che si è risolta in questa primavera. I lavori sono stati affidati a fine 2017 sulla base di un accordo tra Regione, Erap e Comune promosso nel 2016, poi il cantiere si è aperto a gennaio 2018 e il recupero sarebbe dovuto terminare a giugno 2020. I primi 34 alloggi realizzati dall’ente per l’abitazione pubblica della Regione sono vicini al traguardo, entro dicembre c’è l’obiettivo di tagliare il nastro ai 24 appartamenti di edilizia agevolata che passano in proprietà all’Erap, rivolti alla fascia medio-bassa della popolazione, per esempio famiglie monoreddito, giovani coppie, single, nuclei con anziani e disabili, e 10 alloggi di edilizia sovvenzionata che restano in mano al Comune a disposizione dei cittadini maggiormente disagiati che sono in attesa di una casa popolare. Un restyling da 2 milioni e 700.000 euro di fondi regionali.

Seconda tranche

Come seconda tranche del piano, si fa largo intanto il nuovo fabbricato da costruire sul retro dell’edificio. Il cosiddetto “Aymonino 2” che si svilupperà nel cortile interno di via Mazza dove Erap e Comune in partnership realizzeranno 3 appartamenti di edilizia agevolata Ers, l‘housing sociale finanziato dal Pinqua-Pnrr Centro storico con oltre 1 milione di euro, più 30 metri quadrati di spazi socio-culturali aperti alla cittadinanza. I lavori saranno concretamente eseguiti da Erap, definito ”ente attuatore di secondo livello”, a nome del Comune che ha ricevuto il finanziamento europeo in quanto titolare del progetto e proprietario. Una riqualificazione dello scoperto vicino al complesso principale su via Mazza che si realizza in base a un patto di collaborazione tra Comune ed Erap. Il progetto definitivo, approvato dalla Conferenza di servizi, prevede la realizzazione di 3 alloggi destinati al social housing, un giardino privato e un locale socio-culturale per iniziative pubbliche.

Il gruppo di progettazione

Dietro all’intervento c’è il gruppo di progettazione rappresentato dallo studio Startt srl di Roma per le opere architettoniche e strutturali, firmate da Simone Capra e Claudio Castaldo, e dall’ingegnere Pietro Benelli per gli impianti. Nella tempistica dell’operazione dettata dal Pinqua-Pnrr è stata introdotta la scadenza del 6 dicembre per la “determinazione a contrarre”, un atto che precede la firma del capitolato con la futura ditta vincitrice. Nei prossimi mesi si preparerà l’appalto integrato e i lavori si avvieranno nel 2024. Resta infine tassativo il 31 marzo 2026 come termine per il collaudo finale delle opere.