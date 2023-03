Pesaro, palazzi del centro imbrattati: il Comune sfida i writer. Whatsapp nuova arma per il decoro

PESARO Il servizio è attivo da nemmeno un mese, ma a tre settimane scarse dalla sua attivazione raccoglie riscontri decisamente positivi e non solo fra i residenti del centro storico. Si tratta del numero whatsapp 335.6713737 aperto dal Comune di Pesaro appositamente per invitare i pesaresi a inviare segnalazioni fra le più varie sul decoro urbano e valorizzazione degli spazi pubblici. Le segnalazioni possono riguardare gli arredi urbani danneggiati o mancanti, le affissioni abusive, situazioni di carenza di igiene, incuria di zone verdi, atti di vandalismo compiuti su segnaletica o edifici.



La risposta

Spiega l’assessore al Commercio con delega al decoro del centro storico Francesca Frenquellucci: «Sono già pervenute una cinquantina di segnalazioni, di cui solo una piccola parte non di competenza dei servizi comunali. Segno questo che i cittadini rispondono e c’è una certa volontà di essere attivi e propositivi, un fermento che ora anche l’Osservatorio per il decoro urbano sta intercettando. Non ci sono solo segnalazioni per migliorare, ma arrivano anche proposte, specialmente di commercianti, che faremo nostre per lanciare delle iniziative pubbliche aperte alla cittadinanza». C’è anche una sfida i writer. «L’attenzione del servizio Attività economiche - prosegue l’assessora Frenquellucci, si sta concentrando sul monitoraggio di edifici pubblici e privati contro brutture e imbrattamenti. L’intento – puntualizza – è rinnovare la collaborazione con l’associazione Regresso Arti, che già anni fa aveva avviato un progetto di concerto con il Comune per ripulire dalle scritte le facciate dei palazzi». E già ci sono state operazioni di pulizia in questo senso. Per esempio sono state tolte le scritte che deturpavano gli stabili di largo Mamiani e i cestini dei rifiuti. «Ed ancora - prosegue - faremo pressing contro chi non raccoglie le deiezioni dei cani. Ci sono negozi che più di altri lamentano inciviltà e comportamenti ripetuti di proprietari di cani che lasciano le strade sporche. Abbiamo raccolto per questo l’idea di una commerciante per promuovere un’iniziativa pubblica di sensibilizzazione, buone prassi e una nuova modalità per rendere le vie e i vicoli sempre puliti». Il servizio Gea di polizia locale sta invece segnalando esercizi le cui fioriere occupano porzioni di suolo non autorizzate o per cui non è corrisposta la tassa di occupazione del suolo. Tra le segnalazioni al vaglio del Comune anche quelle che riguardano il trasporto pubblico, provenienti soprattutto dalle periferia e dai borghi collinari.

I desiderata

«Viene chiesto - specifica Frenquellucci che ha girato "i desiderata" agli assessorati di competenza - di ottimizzare orari e passaggi per alcuni collegamenti soprattutto nelle corse del mattino e negli orari di uscita dal lavoro». Si ricorda che le segnalazioni inviate tramite whatsapp dovranno riportare, insieme a una foto, anche le coordinate (la “posizione”) e una breve spiegazione dell’intervento necessario che si vuole sottolineare. I messaggi che arriveranno contribuiranno a indicare le priorità su cui intervenire e, parallelamente, a responsabilizzare l’intero territorio. Frenquellucci conclude che per segnalare rifiuti abbandonati (e anche per altri servizi come sapere le corrette modalità di smaltimento, etc) sono anche attive diverse applicazioni (tra cui “Il Rifiutologo” di Hera) mentre per le segnalazioni relative alla manutenzione stradale c’è l’app “Buca”.