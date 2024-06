ESARO Nuovo ospedale, il primo mattone è quello delle polemiche. L’assessore regionale all’edilizia sanitaria Francesco Baldelli risponde a Giampiero Bellucci, segretario Pd, che ha parlato di «un cronoprogramma carta straccia. Arriveremo al rinnovo del consiglio regionale nella miglior ipotesi con il contratto d’appalto firmato».

Nei giorni scorsi è stato affidato l’appalto per la fattibilità tecnica del valore di 18 milioni al raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiato dalla milanese S.D. Partners e di cui fanno parte anche professionalità marchigiane come lo Studio di Progettazione Paci Beta di Pesaro e la Architetto Piscitelli Associati di Ancona.

L’affidamento ha un termine contrattuale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica di 120 giorni.«Quando parlavo di neuroscettici, riferendomi a chi dubita anche di fronte all'evidenza, scherzavo – sottolinea Baldelli - Eppure c'è chi l'ha presa seriamente, chiaro segnale che a Pesaro il Pd non riesce a liberarsi dal suo inconcludente profilo polemico. Grazie alla giunta Acquaroli diventata per gli esponenti della sinistra pesarese una vera ossessione, si porta a casa un risultato atteso dal 1968. Ma gettano al vento una bella occasione per esultare di un risultato storico per Pesaro con l'assegnazione dei lavori di progettazione della più grande opera pubblica della Regione Marche, ben 204 milioni destinati al nuovo ospedale di Muraglia. Questi i fatti, a cui i disfattisti di professione dovrebbero felicemente rassegnarsi. Il resto è davvero noia e pura negatività». Tra i nodi anche quello dello spostamento dei reparti.



Il dito e la luna



«Si punta il dito su presunti ritardi, ma non si ha il coraggio di guardare la luna di oltre 40 anni di attese finite nel voluminoso libro dei sogni della sinistra –sottolinea Baldelli - Questo davvero, per dirla con il segretario del Pd cittadino, un cumulo di carta straccia. La sinistra si aggrappa ai pochi giorni in più spesi per attendere il disco verde dell'Anac, un passaggio che abbiamo voluto per apporre un sigillo di legalità e trasparenza delle procedure. Criticare questa mossa equivale indirettamente a mortificare il ruolo svolto da un'autorità amministrativa indipendente, impegnata nell’azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa. Per noi, al contrario, è un classico esempio di buona burocrazia, la stella polare della buona politica al servizio dei cittadini». Infine, una considerazione alla chiosa finale dl Pd.

«Veramente buffo - chiosa Baldelli - sostenere che la scelta di Muraglia, un'area bella e fragile, sia calata dall'alto. Equivarrebbe a sconfessare il proprio collega di partito, nonché ormai ex sindaco, Ricci, che si era immolato per realizzare l'ospedale a Muraglia, nonostante fossero evidenti le problematiche che avremmo incontrato rispetto ad altre opzioni dallo stesso Pd scartate, come se fosse una questione di vita o di morte. Verrebbe da chiedersi se, oltre ad una buona dose di neuroscetticismo, non ci sia anche un preoccupante sonno della ragione».