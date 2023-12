Urbino, operazione spettro: coinvolto anche il consigliere comunale Luca Londei. Chiesto il riesame del sequestro di 789 mila euro

URBINO – Operazione Spettro, tra i destinatari dei sequestri scattati a ottobre c’è anche il consigliere comunale di Urbino Luca Londei. Sotto la lente d'ingradimento - come riporta il Ducato - è finita la cooperativa La Villetta, onlus con sedi a Urbino e Cosenza, gestita da componenti della stessa famiglia e una società di servizi con identica sede. La Villetta, ora in liquidazione, era una struttura di accoglienza per minori italiani e stranieri con sede in via Sasso a Urbino.

L'operazione della Finanza

L’operazione - secondo la Finanza la onlus generava crediti fiscali grazie a false fatture - era scattata lo scorso ottobre con il sequestro di immobili, auto, quote societarie, soldi, terreni e beni di lusso. Cinque persone denunciate, tutte della stessa famiglia. La onlus, secondo la Finanza - avrebbe agito a scopo di lucro e non come organizzazione socio-assistenziale - con un ammontare di imposte dovute di un milione e mezzo.

Il riesame

Un giro d’affari che le Fiamme Gialle hanno complessivamente stimato in circa cinque milioni di euro.

Oggi, 20 dicembre, si è tenuta l’udienza per il riesame del sequestro dei beni dell’ingegner Londei, assente in aula, presenti i suoi legali Lino Falzarano e Francesco Argento. Hanno chiesto il riesame del sequestro di 789 mila euro, limitandolo solo ai beni immobili. Il giudice Massimo Di Patria ha detto che il Tribunale si riserva di decidere in Camera di Consiglio.

Londei - come ha ricostruito il Ducato - è stato responsabile tecnico e amministrativo nella cooperativa di famiglia dal gennaio 2015 al 6 aprile 2017, poi consigliere della cooperativa dal 30 maggio 2018 al 13 agosto 2019, come da visura societaria.