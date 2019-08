Non risponde alle figlie: morta strangolata L'ex marito trovato impiccato nel capanno

di Simonetta Marfoglia

PESARO - Tragedia nella tarda serata di domenica alla periferia di Pesaro in appartamento di via Bonini la strada che porta a Santa Veneranda. Il corpo di un uomo privo di vita è stato trovato all interno di un capanno che funge da garage e rimessaggio per attrezzi agricoli.L’uomo sarebbe stato trovato impiccato. In casa è stato scoperto il cadavere della ex moglie, da cui era separato da un anno, con un asciugamano stretto introno al collo come se fosse stata strangolata. Si tratta di una coppia di origini moldava. A far scattare l'allarme sarebbero state le figlie della coppia, di di 14 e 23 anni, che non riuscivano a contattare la madre. Gli inquirenti stanno indagando su un'ipotesi di omicidio-suicidio.