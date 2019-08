Lui impiccato in giardino lei morta in casa. Ipotesi: omicidio-suicidio

di Simonetta Marfoglia

PESARO Tragedia nella tarda serata di domenica alla periferia di Pesaro in appartamento di via Bonini la strada che porta a Santa Veneranda. Il corpo di un uomo privo di vita è stato trovato all interno di un capanno che funge da garage e rimessaggio per attrezzi agricoli. L’uomo sarebbe stato trovato impiccato. In casa è stato scoperto il cadavere di una donna con segni di ferite sul corpo. Si tratta di una coppia di origini moldava. Gli inquirenti stanno indagando su un'ipotesi di omicidio-suicidio.