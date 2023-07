FOSSOMBRONE Sa maneggiare e padroneggiare le armi Andrea Marchionni, il 47enne reo confesso dell’omicidio della cognata Marina Luzi, 40 anni ancora da compiere. I carabinieri che stanno percorrendo a ritroso la sua vita, dal giorno del delitto, martedì 25 luglio, hanno accertato che ormai quasi 30 anni fa, nel 1994, l’uomo aveva prestato servizio militare come volontario, scegliendo i Bersaglieri, tra le più note e amate fanterie dell’Esercito. E aveva inoltrato domanda per i Carabinieri, ma poi non si era concretizzata.

Questa mattina (28 luglio) Marchionni, reo confesso dell'omicidio di Marina Luzi, è entrato in Tribunale a Urbino per l'udienza di convalida poco dopo le 9. Entra a mani giunte come se stesse pregando scortato dagli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Pesaro. Non ha misure costrittive



L’inverno del 2020



Risale invece all’inverno del 2020 la domanda per ottenere la licenza di detenzione di arma a uso sportivo, poi ottenuta qualche mese più tardi, a metà anno, e non ancora scaduta. Quella licenza che gli ha permesso di possedere la pistola semiautomatica, la Beretta 98 calibro 9x21, con cui ammazzato la compagna del fratello e mamma della sua nipotina. Quasi un’esecuzione. Un colpo secco, dritto alla fronte e sparato a bruciapelo da una mano che non ha tremato quando la donna gli è apparsa sull’uscio di casa al piano terra della villetta bifamiliare, nelle campagne di Piancerreto, residenza dei fratelli Marchionni: Andrea al piano superiore ed Enrico di sotto. Uno sparo da una distanza ravvicinata, all’incirca mezzo metro, come ha appurato l’autopsia che si è svolta ieri mattina alle 9.30 all’obitorio di Fano e che è durata all’incirca due ore e mezza, finendo intorno alle 12 e che ha consentito il nulla osta per i funerali della donna che si terranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Fossombrone.



Davanti al giudice



E stamattina potrebbe rompere quel silenzio in cui si è chiuso dopo l’omicidio. La ricostruzione del delitto è circostanziata, quello che ancora manca è il movente. I carabinieri del nucleo investivo del capitano Giuseppe Beltempo, coordinati dal sostituto procuratore Simonetta Catani, hanno sequestrato all’uomo, accusato di omicidio volontario, il pc e il cellulare contando di poter trovare nelle memorie risposte, anche parziali, a quell’unico interrogativo attorno a cui tutto ruota: perchè Andrea Marchionni ha ucciso Marina Luzi? Gli investigatori hanno escluso motivi passionali ed economici, screzi magari ma se diverbi familiari ci sono stati non sono mai stati tali da sfociare in segnalazioni formali o interventi. Per le forze dell’ordine il 47enne, con tutto il peso dei suoi misteri, è uno sconosciuto. Per questo si scava nella sua vita. Non gli si conoscono relazioni sentimentali stabili nè amicizie o legami. Figura introversa e sfuggente. Anche i lavori sono sempre stati saltuari: è stato falegname, poi ha tentato con una ditta di infissi. Parallelamente coltiva la sua passione per la pittura, come autodidatta realizza opere imitando quadri famosi.



Il suo passato



La madre lo spinge ad allestire una mostra, nel dicembre 2019. Poi arriva il Covid e tutto si azzera. Si isola ancora di più. Da una parte c’è lui, dall’altra la vita che scorre. L’appartamento di via Pirandello diventa la sua caverna di Platone. Era molto legato alla madre, rimasta vedova, e viveva con lei finchè qualche tempo fa la donna ha trovato un compagno e si è trasferita. Quando Marina ha avuto la bimba ha smesso di lavorare (era impiegta come geometra) e giocoforza, con Enrico fuori per i turni al ristorante, i due si sono ritrovati a dividere lo stesso domicilio, anche se in appartamenti separati, in una casa. Ma con un disagio evidentemente crescente e un epilogo tragico.