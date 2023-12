FANO Non è stata una stagione facile per i produttori d’olio extravergine di oliva a causa delle anomale condizioni atmosferiche che hanno ridotto notevolmente la quantità del raccolto, ma ancora una volta gli olivocoltori e i frantoiani hanno saputo mantenere alta la qualità. Lo ha certificato l’Olea l’associazione degli assaggiatori professionali d’olio che ha conclusione della 35 edizione di Sapori ed Aromi d’Autunno ha organizzato il Gran galà dell’olio marchigiano premiando nell’aula formativa del Codma coloro che si sono particolarmente distinti per i loro prodotti.

Il concorso

Hanno partecipato al concorso 65 produttori residenti in tutte le province del territorio marchigiano, ricevendo in particolare i complimenti del presidente di Olea Renzo Ceccacci, del direttore Giorgio Sorcinelli, della presidente del consiglio comunale di Fano Carla Cecchetelli e dell’assessore alle attività produttive Etienn Lucarelli e della vice preside del Cecchi Chiara Fiorucci. «Lo sappiamo tutti – ha detto Ceccacci - che l'annata olearia 2023 è stata una disfatta, ma con i numeri si capisce meglio: 80% in meno di produzione sulla media di quella degli anni passati! Ma, come associazione, siamo orgogliosi di poter dire che i produttori e i frantoiani marchigiani si sono superati per la qualità che hanno saputo presentare».

I premi

Per gli olivocoltori sezione blend, fruttato medio, il primo premio è stato assegnato all’azienda agricola Alessandri Bruno di Cartoceto; per la sezione blend, fruttato leggero ha prevalso il Podere Bertani di Mondavio; per la sezione monocultivar, fruttato medio, la vittoria è andata a all’azienda agribiologica Cartofaro di Ascoli Piceno. Per quanto riguarda gli oleifici, invece nella sezione blend, fruttato medio, ha prevalso il frantoio Chiodi di Castelplanio; nella sezione blend fruttato leggero, il primo premio è stato assegnato al frantoio Sassetti di Monte San Pietrangeli; nella sezione monocultivar fruttato medio è stato premiato l’oleificio di Alfredo Agostini di Petritoli. E’ stato poi attribuito un premio speciale Orobio Marche sia per la tipologia blend all’azienda agricola I Tre Filari di Recanati, sia per la tipologia monovarietali all’azienda agribiologica Cartofaro di Ascoli Piceno. Il concorso ha riservato anche una sezione per chi ha prodotto il miglior olio per casa. Nella categoria fruttato medio il premio è stato assegnato alla signora Anna Rosa Aloisio di Fano, seguita da Andrea Del Prete di Pesaro e da Claudio Giavoli di Vallefoglia; nella categoria fruttato leggero i migliori oli sono stati considerati quelli di Liliana Letizi di Fano, di Giacomo Renzoni di San Costanzo e di Bruno Montesi di San Lorenzo in Campo.