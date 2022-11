PESARO Le previsioni meteo lanciano già i primi segnali: passato il ponte di Ognissanti prepariamoci a un brusco calo delle temperature. Ma intanto godiamoci quest’estate infinita. Anche ieri un sole più da giugno inoltrato che da primo novembre e così, complice la giornata festiva, i pesaresi si sono riversati in massa non solo sul lungomare affollando baretti, locali, ristoranti e chioschi ma, soprattutto, in spiaggia.

Sia Baia Flaminia, Levante, Ponente e Sottomonte, senza soluzione di continuità, hanno visto l’afflusso di decine e decine di persone: molti passeggiavano, altri, in particolare i più sportivi - ciclisti, pattinatori e podisti - approfittavano di una sosta ristoro, altri ancora se ne stavano come lucertole al sole. E poi c’erano gli irriducibili, quelli del tuffo e del bagno ristoratore. Come il gruppo capitanato dal dipendente comunale Andrea Roberti che si sono ritrovati a Sottomonte all’altezza dei Bagni Margherita. Tutti insieme in acqua per divertirsi e godersi la “novembrata” fino in fondo. «Non eravamo soli - racconta - il mare era pieno di gente che faceva il bagno, c’erano anche diverse donne. E la temperatura dell’acqua era ideale, attorno ai 20 gradi. Una favola».