Nessuno vuole fare il cameriere? Al casting di Filippetti si presentano in 150. In ballo 85 posti di lavoro a Pesaro in strutture a 4 e 5 stelle

PESARO Si è tenuto all’hotel Nautilus il ‘Recruiting day’ del gruppo Lindbergh per selezionare nuovo personale da impiegare per la stagione 2023 nelle tre strutture del gruppo a Pesaro: l’Excelsior (5 stelle), il Nautilus (4 stelle) ed il Cruiser (4 stelle). Il gruppo, che gestisce nove alberghi (4 e 5 stelle) per oltre mille camere complessive tra la Sicilia, la Sardegna, l’Emilia Romagna, l’Umbria e le Marche ed impiega fino a 500 dipendenti, ricerca 85 addetti da inserire nei seguenti reparti: Sala, Cucina, ai Piani e Ricevimento. E la risposta è stata ottima con oltre 150 candidati (molti giovani ma anche persone in età adulta), provenienti in particolare da tutta la provincia di Pesaro Urbino e dalla Romagna, che si sono presentati nel corso della giornata per il colloquio. Più del doppio dell’edizione 2022.

Chi si è presentato

I reparti per cui si sono presentate più persone sono Ricevimento, Housekeeping, Spa, Sala ma anche Animazione, Manutentori, Bagnini e Cucina. E la ricerca di personale da parte del gruppo Lindbergh continua (per info inviare curriculum a: hr@lbhs.it). «Siamo soddisfatti dell’esito di questa seconda edizione del ‘Recruiting day’: c’è stata una risposta molto positiva – spiega il presidente di Lindbergh Hotels&Resorts Nardo Filippetti - Abbiamo intenzione di investire molto sul personale dei nostri hotel perché siamo convinti che possa essere uno degli asset strategici in grado di fare la differenza nel panorama dell’hôtellerie italiana. Ed investire sul personale significa in primis retribuzioni adeguate, formazione continua e welfare aziendale. Cerchiamo persone altamente motivate a lavorare in questo segmento, con una naturale predisposizione all’empatia e all’ascolto dei nostri ospiti ed un desiderio di fare accoglienza più che ricettività. E devo riconoscere che oggi abbiamo individuato diversi profili interessanti. Tutti ormai conoscono le difficoltà di reperire personale qualificato nel comparto turistico e per questo crediamo occorra cercare di rispondere ai mutamenti del mercato del lavoro con strumenti innovativi, come appunto il ‘Recruiting day’, per ‘intercettare’ potenziali collaboratori».