Cambio al vertice della Questura di Pesaro: ecco Clemente, ex capo dei vigili di Roma

PESARO - Avvicendamento ai vertici della Questura di Pesaro con il questore Michele Todisco che da domani, primo luglio, lascerà in vista del suo collocamento in quiescenza. Al suo posto subentrerà Raffaele Clemente attuale vice questore di Terni. Originario della provincia di Caserta, 61 anni, una laurea in Legge, il nuovo questore ha ricoperto, nel corso degli anni, incarichi prestigiosi che lo hanno visto impegnato nelle maggiori articolazioni info-investigative e operative come la Digos e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma e la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Ucigos.

L'arrivo del nuovo questore

Il suo campo di attività ha spaziato dal monitoraggio delle formazioni neo-naziste e xenofobe a livello nazionale, alla redazione di piani di difesa in caso di attacchi terroristici. Per tre anni, fino al luglio 2016, ha ricoperto l’incarico di Comandante Generale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, promuovendo ed avviando il primo piano anticorruzione e attuando la modernizzazione del Corpo stesso. Quando il sisma c ha colpito il Centro Italia, ha espletato funzioni di raccordo tra le Prefetture e le Questure di Rieti e di Ascoli Piceno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quello della Protezione Civile.