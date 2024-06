SERRA SANT'ABBONDIO A Serra Sant’Abbondio, uno dei territori più colpiti dall’alluvione del settembre 2022, con il varo delle travi di metà maggio, il nuovo ponte carrabile in cemento armato precompresso è ormai una realtà. Mancano infatti pochissimi giorni per soletta, rampe e consegna del cantiere a cui seguirà, in breve tempo, anche quello di Serra de’ Conti, in provincia di Ancona.

Gli interventi

Il ponte sul Cinisco, affluente del Cesano, è il primo degli undici ponti che la Regione, tramite il sub-commissario per l’alluvione Stefano Babini ha affidato al Consorzio di Bonifica delle Marche con un cronoprogramma che punta a ripristinare la viabilità per i residenti costretti, da quel 15 settembre, ad allungare di molti chilometri la strada per raggiungere servizi essenziali. Il commissario Babini definisce la progettazione e realizzazione dei ponti oltre che a Serra Sant’Abbondio e Serra de’ Conti, a Senigallia, Frontone, e Camerino: «I primi segnali di una risposta al territorio, anche alle aree interne e più lontane. I ponti affidati al Consorzio di Bonifica quale soggetto attuatore sono 12, fra i quali rientra anche il ripristino del ponte del Vallone a monte di Senigallia. Saranno eliminate le campate, saranno ponti a tranvata unica, per consentire il deflusso delle acque nel modo migliore, anche compatibilmente con gli allargamenti del fiume fatti. Da cronoprogramma, prevediamo che per fine anno tutti i ponti saranno praticabili».

La manutenzione (urgente)

Guardano sempre nella direzione del rientro alla normalità anche i lavori di manutenzione fatti in somma urgenza su quasi 38 chilometri di reticolo idrografico nella provincia di Pesaro Urbino e circa 66 in quella di Ancona. Trenta interventi con operazioni di riprofilatura e risagomatura della sezione ordinaria di deflusso, rimozione delle ostruzioni e delle alberature cadute e compromesse realizzati a Pergola, Serra de’ Conti, Arcevia, Frontone, Serra Sant’Abbondio, San Lorenzo in Campo, Senigallia, Sassoferrato, Montecarotto, Poggio San Marcello, Castelplanio, Barbara, Cantiano e Castelleone di Suasa. «In accordo con l’ingegnere Babini e la sua struttura abbiamo puntato non solo a risolvere le problematiche collegate all’alluvione ma anche a lavorare in un’ottica di prevenzione del dissesto idrogeologico in aree che hanno palesato fortissime fragilità», conclude Michele Maiani, presidente del Consorzio di Bonifica.