PESARO Nuovo ospedale di Pesaro, assegnata la progettazione che porterà alla gara. Un appalto per la fattibilità tecnica da 18 milioni, ma il tempo stringe perché tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, se il cronoprogramma sarà rispettato, tutti i reparti dovranno essere trasferiti per l’avvio del cantiere. Ad annunciare il progetto è l’assessore Regionale alle Infrastrutture e all’Edilizia Sanitaria e Ospedaliera Francesco Baldelli: «Decolla il più grande investimento della storia della Regione Marche. Un momento storico che Pesaro attendeva dal 1968. Sono stati assegnati i lavori per la progettazione del nuovo ospedale di Muraglia al raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiato dalla milanese S.D. Partners e di cui fanno parte anche professionalità marchigiane come lo Studio di Progettazione Paci Beta di Pesaro e la Architetto Piscitelli Associati di Ancona».

Nel dettaglio

Un affidamento del valore complessivo fino a 18 milioni di euro con ribasso del 35,88% con un termine contrattuale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica di 120 giorni. «Ecco l’alba della realizzazione della nuova struttura che risponderà ai bisogni di Pesaro, la seconda città delle Marche e di quelli dei cittadini che vivono in provincia. L’ospedale pesarese è un tassello fondamentale della rete ospedaliera marchigiana – continua Baldelli - una rete che la giunta Acquaroli sta realizzando grazie ad investimenti complessivi di oltre 1 miliardo finalizzati a dotare le Marche di servizi diffusi su tutto il territorio regionale. Seguiremo passo dopo passo la fase di progettazione perché l’inserimento della nuova struttura nel quartiere di Muraglia, un’area bella e fragile, con la collina alle sue spalle e densamente popolata e trafficata, avvenga nel migliore dei modi, riservando le giuste attenzioni alle necessità dei cittadini residenti e alle esigenze ambientali del territorio».

Quello sul nuovo ospedale di Pesaro è un investimento, da documento preliminare alla progettazione, di oltre 200 milioni per 382 posti letto ampliabili a 460 . «Il via ufficiale della progettazione, e quindi della realizzazione, è la risposta chiara e concreta anche a coloro che hanno partecipato al Festival delle Parole – conclude l’assessore Baldelli - e a cui vorremmo dedicare, scherzosamente s’intende, il primo premio dei “neuroscettici”, quelli cioè che mettono in dubbio tutto e tutti, meno che se stessi e le loro parole. Con la giunta Acquaroli, in luogo di parole, si fanno fatti concreti nel segno dei diritti, i diritti alla salute dei cittadini di Pesaro e di tutta la nostra regione».

Le prese di posizioni

« Lavoriamo, giorno dopo giorno - puntualizza il presidente Francesco Acquaroli - per dare le risposte che i cittadini meritano, e siamo soddisfatti di aver reso il processo per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro irreversibile». «Una bella notizia - commenta Nicola Baiocchi, presidente della quarta commissione sanità - ma che non cala a sorpresa. I vertici dell’Ast e la Regione sono da tempo impegnati. Era solo questione di tempi e di avere fiducia. Oggi sconfessiamo i gufi e chi ha continuato a remare contro paventando chissà quali intoppi. Invece Pesaro avrà il suo nuovo ospedale su cui la Regione ha fatto un rilevante investimento». Per l’Ast si prepara un’estate di lavoro. Adesso si deve correre perché i nodi da sciogliere non sono pochi visti i trasferimenti necessari dei servizi e dei reparti di Muraglia, previsti dall’Accordo di programma tra Ast, Regione e Comune per il 30 settembre. Per quanto riguarda i servizi L’Ast ha pubblicato due bandi. Il primo per cercare immobili da affittare per spostare il Corso di Laurea in Infermieristica, il Csm (Centro Salute Mentale), il Dca (Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare), il Centro Prelievi e le Comunità Protette Femminile e Maschile.

Nel dettaglio

Il secondo per trasferire affidando esternamente la gestione i servizi della rsa “Tomasello” (27 posti letto), la Struttura Riabilitativa Residenziale (18) ed, eventualmente, se non si trovassero solo i locali con l’altro bando, anche le due comunità protette (40 ). Tra i dubbi anche il perché dello spostamento del centro disturbi del comportamento alimentare, che è a Galantara, fuori dal contesto del cantiere. Così come l’esternalizzazione che va verso una maggior privatizzazione per l’affidamento esterno dei servizi. Per quanto riguarda i reparti certo il reparto infettivi verrà trasferito alla palazzina F, mentre oncologia e radiologia rimarranno a Muraglia. Il conto alla rovescia è iniziato.