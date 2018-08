Nuovo colpo della Vuelle Pesaro: è Erik McCree la nuova ala biancorossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – La Vuelle Pesaro inserisce un altro tassello nella formazione per il prossimo campionato di Serie A di basket: Erik McCree è la nuova ala.La società comunica di aver raggiunto l’ accordo con il giocatore americano nato a Orlando (Florida) il 20 dicembre 1993.Alto 203 cm. per 102 Kg., McCree è nato cestisticamente a Murray State (College, 2012-2013) prima del trasferimento a Louisiana Tech (2014-2017) dove ha realizzato di media 18 punti (36% da 3) e catturato 9 rimbalzi.Nel 2017, Erik si mette in particolare evidenza al torneo di Portsmouth con 14 punti di media. Nella stessa estate, viene invitato alla Summer League con la squadra degli Houston Rockets.I Miami Heat lo contrattualizzano per il Veteran Camp nell’ autunno dello stesso anno prima di inserirlo nel roster della loro squadra di sviluppo, Sioux Falls Skyforce, dove ottiene ottime statistiche: 16 punti (36% da 3) e 5 rimbalzi. A dicembre 2017 riceve l’ offerta di contratto decadale da Utah Jazz, con la quale disputa 4 partite ufficiali NBA prima di essere trasferito alla loro squadra di sviluppo, Salt Lake City Stars (compagno di squadra dell’ ex Vuelle Taylor Braun), dove totalizza (media-partita) 19 punti con il 40% da 3 e 5 rimbalzi.Erik McCree viene descritto come “ mancino atletico, che corre benissimo in contropiede e sfrutta importanti doti di forza. Queste caratteristiche fisiche si accompagnano in campo ad un modo di giocare energico e duro. Ha tutto il potenziale per diventare un rimbalzista di livello nel campionato italiano”.