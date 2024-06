FANO Per un piano parcheggi strutturato bisogna ormai attendere al varco l’amministrazione comunale che verrà, mentre per soluzioni tampone che consentano di placare la fame di posti auto in zona mare, che in concomitanza con la stagione balneare tocca il picco, è quella uscente che sta provvedendo. In quest’ottica avviata in queste ore la sistemazione di un’area verde privata da 3.000 metri quadri in via Gentile da Fabriano, a poche decine di metri dalla rampa di viale Battisti.

Gli stalli gratuiti compensativi

Con i suoi 100 stalli gratuiti andrà a compensare quelli persi in viale Battisti, dove l’opera di riqualificazione, che attende di essere ultimata sul lato Ancona interamente occupato da percorso pedonale e pista ciclabile, sul lato opposto ha comportato una riduzione dei posti auto, ma anche quelli eliminati già lo scorso anno sul lato monte di viale Alighieri, anche se il divieto di sosta applicato per ritagliare corsia ciclabile e banchina pedonale nel tratto fra via Bramante e viale Battisti continua ad essere violato di frequente.



L'accordo

E’ l’assessora ai Lavori pubblici Brunori a illustrare il contenuto dell’accordo con i proprietari di quella striscia di terra in piena zona Orti che costerà di affitto poco più di 5.000 euro più Iva, che sarà adibita alla sosta fino al 30 settembre e che prevede per i veicoli ingresso e uscita da via Gentile da Fabriano, mentre il transito pedonale si svilupperà su un corridoio che collegherà a via Cimarosa, e di qui a viale Alighieri, e con via Mascherpa, funzionale a raggiungere viale Battisti, consentendo così di portarsi più velocemente sul lungomare e soprattutto in condizioni di sicurezza che lungo via Gentile da Fabriano non sono garantite.

Al Lido invece continuerà ad essere l’area dell’ex Vittoria l’irrinunciabile bacino supplementare di posti auto. La novità introdotta nel 2023 e riproposta pedissequamente quest’anno è che il Comune riconosce alla proprietà, che in precedenza l’aveva messa a disposizione gratuitamente, la somma di 20.000 euro più Iva, a titolo di canone da estendere anche ai quasi 900 metri quadri di via Cappellini a Ponte Sasso, pure quelli in pancia alla Furlani Celso & C.

Curioso che anche nella determina di spesa del 16 maggio scorso si insista nel rimarcare «l’incongruità» dell’esborso, definito però inevitabile a fronte del «superiore interesse pubblico» spiegato con la carenza di parcheggi nelle due zone di pertinenza e, di conseguenza, con la necessità di «evitare disagi e situazioni di potenziale pericolo».

Il degrado al Lido da 10 anni

E chissà se oltre ad una nuova politica delle aree di sosta il futuro governo della città riuscirà ad individuare una soluzione urbanistica attrattiva per elevare il sito dell’ex Vittoria da inguardabile, anche se preziosissimo serbatoio di posti auto, a realtà in sintonia con il contesto, considerato che la previsione mista, di fatto avallata anche dal nuovo Prg, di circa 1.800 metri quadri di alberghiero, 1.300 di residenziale e altrettanti di commerciale e luoghi ricreativi, con ampliamento del parcheggio ex Cif e collegamento diretto con il lungomare a scomputo, è lettera morta da ormai più di dieci anni.