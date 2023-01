FANO - Sulla protezione della costa nel tratto N ord della città, tra la foce dell’Arzilla e Fosso Sejore, l’assessore regionale Stefano Aguzzi ha espresso l’intenzione di accelerare il più possibile l’iter burocratico per giungere all’inizio dei lavori. «Viaggiamo spediti – ha detto - per il raggiungimento degli obiettivi prefissati».

Esigenze differenziate

Proprio ieri, il Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile della Regione Marche ha inviato al Comune di Fano la convenzione per la progettazione dell’intervento a difesa del litorale che si al lunga nella parte N ord di Fano, in un tratto in cui o le scogliere sono inesistenti o quelle che sono in sito non riescono più a frenare l’erosione.

La progettazione dell’intervento, che ha un valore pari a 233.709,56 euro, sarà affidata dunque al Comune di Fano in qualità di ente attuatore. Occorre infatti dapprima rilevare e studiare al meglio le esigenze della costa, dove realizzare ad esempio scogliere soffolte, dove quelle radenti, dove i pennelli, in modo che una volta che sarà pronto il progetto esecutivo si potranno aggiudicare i 4.400.000 euro per i lavori.

Gli impegni degli enti

Con tale convenzione si vanno a definire gli impegni reciproci che il Comune di Fano e la Regione Marche dovranno portare avanti affinché nel più breve tempo possibile si possa pervenire all’approvazione del progetto esecutivo e, quindi, all’avvio del cantiere per le opere da realizzare entro i trentasei mesi dalla data della convenzione.

La difesa della costa a N ord di Fano rappresenta una delle emergenze più sentite dai concessionari di spiaggia, dopo i notevoli danni provocati dalle ricorrenti mareggiate che si sono abbattute sul litorale. Si tratta di fenomeni, ormai non più eccezionali a causa del cambiamento del clima, che provocano danni devastanti. Basta una nottata di tempesta per sottrarre all’arenile tonnellate di sabbia e quindi ridurre l’estensione delle concessioni in maniera molto penalizzante.

N on di rado il mare è giunto fino alle cabine, dopo aver distrutto tutte le attrezzature che i concessionari avevano realizzato per qualificare la loro offerta. Fino ad oggi l’attenzione in materia della Regione e del Comune di Fano si è rivolta più che altro a S ud, realizzando nuove scogliere a Sassonia e a Metaurilia, dove, dopo il primo stralcio delle scogliere collocate insieme alle Ferrovie dello Stato, si sta già pensando a un secondo stralcio . A desso è giunto anche il turno della costa N ord con grande soddisfazione dei relativi operatori balneari .

Tempi lunghi