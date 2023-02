PESARO - Nuova darsena, arriva l’atteso bando per i posti barca. La parte più ampia del porticciolo sarà riservata ai club e alle associazioni, il resto ai singoli diportisti in un’ottica di abbattimento dei costi. Oggi sono in programma i rilievi per misurare le profondità del fondale, come richiesto dalla Capitaneria di porto, poi si apre la gara biennale in vista delle stagioni estive 2023 e 2024. Si assegnano quindi nei tempi utili, si auspicava entro febbraio, le concessioni demaniali marittime ai natanti sportivi e del tempo libero dell’approdo pesarese.

L’Autorità di sistema



Lo comunica l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, annunciando che le procedure si sono sbloccate e tutto parte regolarmente per andare incontro alle esigenze organizzative degli appassionati di mare. Il bando sarà diviso in tre lotti: due da destinare alle associazioni sportive e uno per i singoli diportisti. Quindi sono previste le attese concessioni più ampie e vantaggiose sul piano economico. Il comitato di gestione è pronto a varare l’avviso pubblico per i posti d’ormeggio delle unità da diporto. L’area interessata è quella del lato sud della nuova darsena.

E il bando sarà pubblicato dall’Autorità di sistema portuale dopo la verifica batimetrica, per la misura delle profondità, in programma oggi nello specchio d’acqua interessato. «Avevamo preso un impegno con la comunità portuale e le associazioni dei diportisti di Pesaro sulla base delle loro richieste – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale Vincenzo Garofalo -. Crediamo che questa soluzione possa valorizzare le attività e lo stesso scalo, offrendo un servizio per lo sviluppo dei settori della nautica anche sulla base di una programmazione biennale». Al comitato di gestione e all’organismo di partenariato della risorsa mare è stata illustrata la prima stesura del Documento di pianificazione energetico ambientale del sistema portuale. Dopo il recepimento delle osservazioni, l’atto sarà approvato dal presidente dell’Autorità. Una vittoria bipartisan. La rivendica il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani (Pd) che da un anno e mezzo a questa parte ha presentato interrogazioni per sollecitare il bando, e non solo. E accoglie la notizia con soddisfazione anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi che ha seguito personalmente tutto l’iter della vicenda.

«Mi sono da sempre occupato del blocco della nuova darsena e periodicamente ho smosso le acque stagnanti, invocando provvedimenti risolutivi - commenta Biancani -. Sono molto soddisfatto che sia arrivato il bando nei tempi utili e che vengano previste concessioni più ampie per ridurre i costi, come avevo richiesto. Una notizia molto positiva per il porto di Pesaro. Tra i nodi da sciogliere c’è anche la destinazione turistica, e non solo interamente commerciale, di almeno il 50% della darsena. Anche su questo punto ho sollecitato l’Autorità di Ancona, auspicando una variante al piano portuale».

Una buona notizia, «ma soprattutto un atto importante per Pesaro e il suo porto - afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi -. So quanto era atteso questo bando, ma finalmente siamo riusciti a sbloccare le procedure necessarie. Ho seguito personalmente la vicenda, lunga e complessa, e so che c’era l’impegno dell’Autorità portuale e del presidente Garofalo per rimuovere gli impedimenti che ostacolavano l’iter. Era solo una questione di tempo, un’attesa che sarà ampiamente ripagata pensando ai benefici che ne deriveranno, per le associazioni, ma soprattutto per il nostro turismo. Sicuramente un bel segnale per tutto il settore».