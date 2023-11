PESARO - Momenti concitati ieri nel tardo pomeriggio in piazzale Lazzarini nel mezzo del passeggio domenicale quando sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 stazionando per parecchio tempo di fronte al condominio del palazzo che fa angolo con viale XI Febbraio.

Poco prima, intorno alle 18, era arrivata al centralino una telefonata allarmata perchè una persona non rispondeva al cellulare nonostante le ripetute chiamate e non c’era possibilità di controllare non avendo le chiavi dell’appartamento.

Temendo che potesse essersi sentita male senza la possibilità di chiedere aiuto è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti decidendo di rompere direttamente il vetro della finestra dell’appartamento, che si affaccia al primo piano su piazzale Lazzarini, per poter entrare all’interno dell’abitazione in maniera più rapida ed efficace. La finestra è stata raggiunta con l’ausilio di una scala e all’operazione di salvataggio hanno assistito numerosi passanti che hanno poi fatto capanello per seguire le varie fasi.



Sul posto anche il 118. Una volta all’interno i vigili del fuoco hanno subito individuato la persona, trovata esanime e che non dava segni di vita. I sanitari hanno provato a rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso per cause naturali. Il morto è un pensionato di 73 anni.