URBINO «Un territorio che deve essere molto più basato sul turismo» esordisce così Federico Scaramucci, candidato sindaco per il centro sinistra, all’incontro dedicato al tema spiegando che si punta a passare da 70 a 100mila arrivi in città per un nuovo sviluppo economico.

Gli obiettivi

«Bisogna lavorare per obiettivi e il nostro primo partner strategico sarà l'università – continua –. Si devono migliorare i collegamenti ma crediamo nella necessità di una maggiore sinergia tra associazioni e programmazioni con accordi triennali anche se il bilancio è annuale. Per rendere informate le attività del settore, perlomeno a gradi linee, sulle attività di ogni anno anche in ottica intercomunale. Serve un coordinamento più ampio, su cui abbiamo ampia esperienza grazie a un lavoro che porto avanti da 12 anni sull'incoming». Il candidato ricorda gli incontri con i sindaci di Firenze e Bologna, puntando a Roma, per coordinarsi non guardando solo l'entroterra ma anche le grandi realtà. «Un occhio particolare sarà dato alla tecnologia – sottolinea Scaramucci –. Lavoro, occupazione e sviluppo sono le parole chiave». Sono stati potati i dati della regione per le presenze anche se non ancora convalidati dall’Istat «si parla di 78.200 arrivi e 527. 851 presenze – dice Tonino Pencarelli –. Tolti quelli dei collegi universitari, stimati 1200, restano 2785 posti letto. Dobbiamo lavare dunque sulla presenza, dato al momento sovrastimato perché tolto l'indotto del mondo universitario, il dato viene dimezzato. Abbiamo tante risorse ma la risorsa non fa un prodotto turistico. Servono motivazioni da aggiungere come eventi, attività, segnaletica adeguata. Importante è la presenza su pagine web internazionali: quello che ci manca è proprio il turismo internazionale. Programmare permette di arrivare a diversi tipi di pubblico con una comunicazione corretta e coerente. In questo contesto, tema importante è lo studio dei dati, aspetto non tenuto al momento in considerazione». Una leva importante il mondo dello sport, aspetto su cui non si fa abbastanza leva secondo il professor Pencarelli «gli studenti non vengono coinvolti nell'organizzazione di eventi sportivi o pratiche sportive che portano a eventi di nicchia».

Il focus

Sul tema è intervenuto anche Alessandro Gualazzi, con un focus sull’importanza dello sport come attrattore di pubblico, settore che vede dati importanti nel 2023. Quando il turista decide dove andare in vacanza si aspetta dei servizi. «Pesaro e Urbino sono molto attivi per quanto riguarda l'informatica. Trovare portali dedicati agli eventi è importante e risolverebbe la problematica – aggiunge Scaramucci –. I collegamenti con gli aeroporti sono un tema da sviluppare insieme a operatori privati, ma anche con la Regione. Nel piano turistico regionale dovrebbero esserci voci per l'accessibilità». In chiusura Carola Sacchetti ha sottolineato l’importanza della qualità delle iniziative che deve essere garantita dall'amministrazione. E i candidati Sabina Marini e Stefano Azzarà hanno ribadito l’importanza di un turismo di qualità che guardi all'ambiente, anche legato alla ferrovia.