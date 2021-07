Pesaro, no-vax manifestano sotto casa del sindaco. Ricci: «Vergogna, la mia famiglia è spaventata»

PESARO - Una manifestazione no-vax sotto casa di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che denuncia la violenza che ha subito la sua famiglia ma che, per nulla intimidito, ribadisce la necessità di vaccinarsi. E' successo nella tarda serata di oggi, mercoledi' 28 luglio, in centro storico. Decine di persone, secondo quanto riferisce l'ufficio stampa del sindaco, hanno cominciato ad urlaer sotto il balcone dell'abitazione di Ricci. «Da non credere - è stato il commento a caldo del sindaco di Pesaro – i miei figli e tutta la mia famiglia sono increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete nemmeno cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale – ha ricordato Ricci -, come ha detto anche il presidente Mattarella».

© RIPRODUZIONE RISERVATA