Dietrofront: la nave Sea Eye 4 con i migranti non sbarcherà più a Pesaro

PESARO - La Sea Eye 4, con 109 migranti a bordo, di cui 35 minori non arriverà più al porto di Pesaro. La notizia è stata confermata poco fa dalla Prefettura di Pesaro. Al momento non si conoscono i motivi di questo cambio di rotta né dove effettuerà lo sbarco.

«Meccanismo disumano»

La questione, dopo quanto successo ad Ancona, aveva subito sollevato discussioni a Pesaro. Il primo cittadino Matteo Ricci non aveva fatto giri di parole. La sua analisi: «A Pesaro, nei prossimi giorni, accoglieremo lo sbarco di alcuni migranti, sicuramente 35 minori a cui si potrebbe aggiungere l’arrivo di 65 adulti». Il viaggio doveva durante circa 5 giorni, mare permettendo. «Mi chiedo, da sindaco e da essere umano, il senso di un viaggio che parte dalla costa libica e fa oltre 2000 chilometri in condizioni precarie, per poi raggiungere il porto di Pesaro - continua Ricci - Che senso ha tenere questa povera gente in mare per giorni? Che meccanismo ha messo in atto il governo, dal punto di vista della ragionevolezza e del buon senso? Crediamo nell’accoglienza diffusa e faremo la nostra parte fino in fondo, ma credo che questo meccanismo sia disumano».