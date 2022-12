A Gabicce il Villaggio di Natale del Mare: appuntamento sabato e domenica tra letterine e rustida di pesce

GABICCE MARE – Un Natale circolare, da vivere insieme a tutta la famiglia. La Fondazione Visit Gabicce scende in campo al fianco dell'amministrazione comunale per regalare una partenza delle festività indimenticabile. Il tutto nel segno della sostenibilità.

La novità

Nasce così “Il Villaggio di Natale del Mare”, il maxi-allestimento che animerà piazza Matteotti, via Diaz e la zona del Mississippi nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 dicembre. Il villaggio è stato promosso e realizzato dalla Fondazione Vist Gabicce grazie alla raccolta di materiale destinato al riciclo nell'ambito dell'iniziativa “Natale Circolare”: i cittadini gabiccesi sono stati invitati a fare la loro parte, mettendo a disposizione addobbi inutilizzati, rimasti a lungo sepolti in cantine e solai. Anziché continuare a prendere la polvere, le decorazioni torneranno a scintillare durante il fine settimana nelle vie del centro gabiccese, per la gioia dei più piccoli.

Il programma

Ricco il programma del fine settimana, che comincerà sabato alle 15 con l'inaugurazione del Villaggio. A seguire, dalle 15 alle 18, animazione per bambini e la scrittura della letterina da consegnare a Babbo Natale, il tutto accompagnato da musica e baby dance in compagnia dei Glamorous. Non mancherà la quarta edizione di “Natale Insieme”, il mercatino della solidarietà con le associazioni di volontariato, insieme al mercatino dei bambini. Alle 16 merenda per tutti con l'Asd Gabicce-Gradara Calcio.

“Natale Insieme” tornerà anche nella giornata di domenica, dalle 10 alle 18. La giornata avrà inizio alle 10 al porto con la celebrazione di Santa Barbara a cura di ANMI. Da non perdere, sempre alle 10, la gara dei pupazzi di sabbia lungo la passerella del Mississippi. All'ora di pranzo saranno di scena i bagnini con una rustida 'natalizia' a base di piada, insalata e sardoni, mentre alle 14 l'appuntamento sarà con l'animazione per bambini e la scrittura della letterina da consegnare a Babbo Natale, anche in questo caso con musica e baby dance in compagnia dei Glamorous. Alle 15.30 Babbo Natale arriverà dal mare per sbarcare direttamente sulla spiaggia in zona Mississippi, pronto a raccogliere le letterine dei bambini (iniziativa a cura dell'associazione Vele D'Epoca). Alle 17 spazio alla tradizione delle feste con i Canti di Natale in piazza Matteotti e il ristoro offerto dal Circolo Auser di Gabicce Mare.