Un maxi scivolo di ghiaccio alto 12 metri sarà l'attrazione del prossimo periodo natalizio

PESARO - Un’attrazione unica vestita a festa e un’esclusiva a Pesaro, per scivolare sul ghiaccio. Pronto ad approdare in città “Ice Slide”, un mega scivolo di ghiaccio, oltre dieci metri di altezza per il divertimento di grandi e bambini, che svetterà fra via Curiel e piazzale Lazzarini. Garantito l’effetto magico delle riprese dall’alto con il drone per la promozione della cartolina invernale della nostra città in giro per l’Italia.

La nuova attrattiva che accenderà l’edizione “Pesaro nel cuore 2021-2022” è targata gruppo Dits Italia- Dinner in the Sky. Si rafforza così il connubio sugellato lo scorso anno dal sindaco Matteo Ricci con Stefano Burotti, responsabile del gruppo che ha sede a Riccione. Lo avevano anticipato Ricci e Massimiliano Santini, consigliere con delega agli eventi che il ritorno delle iniziative natalizie sarebbe stato all’insegna della novità e qualcosa capace di risvegliare la voglia di stare insieme, dopo un anno di stop per la pandemia.

Curiosità e divertimento

E di certo a ben guardare il disegno, e scorrendo Google per vedere le dimensioni della nuova attrazione, si scopre che ci si troverà di fronte a qualcosa capace di suscitare curiosità e divertimento, posizionato in un angolo di centro e in tutta sicurezza. Proprio sull’aspetto security e rispetto delle normative anti-Covid c’è massima attenzione dello staff “Dinner in the Sky”.

A vedere per primi il disegno della nuova attrazione, sono stati i commercianti e i titolari delle attività di via Curiel, in occasione del tour del sindaco proprio nel quartiere centro. «È un’esclusiva 2021 e abbiamo scelto Pesaro quale città da cui partire per promuovere questa attrazione – annuncia Stefano Burotti – l’altezza massima del grande scivolo può arrivare fino a 12 metri, ben visibile quasi da ogni angolo della passeggiata centrale per una larghezza di 3 metri e mezzo e una lunghezza di quasi 30 metri. Potranno scendere dal maxi scivolo bambini sopra i sei anni con i propri genitori ma anche giovani e adulti. Un’attrazione veramente alla portata di tutti per un’esperienza unica e una prospettiva, tutta in altezza. Nelle prossime ore di concerto con i tecnici del servizio comunale si concluderanno i sopralluoghi. A tutela del passeggio pedonale e non, proprio di un centro cittadino è stata ipotizzata la posizione a nostro avviso più adeguata, all’ingresso di via Curiel lato piazzale Lazzarini, e il mega scivolo sarà montato praticamente aderente all’edificio laterale ex istituto di credito, non occupando l’intera via, ma lasciando uno spazio adeguato alla passeggiata e all’ingresso di negozi e altre attività commerciali. Tutto, con una discesa mozzafiato che guarda verso il teatro Rossini».



Chi frequenta grandi parchi giochi sulla neve, forse ha già visto attrazioni simili. ma per Pesaro poter godere di questa attrattiva e promuoverla nel periodo natalizio e all’aperto è una vera e propria novità. Caratteristico anche l’allestimento studiato da Dits Italia di concerto con l’amministrazione comunale. Un portale con due colonne rivestite di cristalli di ghiaccio, sarà posto sul lato verso galleria Roma e segnerà l’ingresso a via Curiel e la salita all’attrazione. Nella parte alta della facciata del palazzo, il maxi logo illuminato del cuore rovesciato “We Pesaro”.

Non servirà il Green pass

Si potrà accedere all’Ice Slide da una rampa posta a fianco e sulla pista di salita potranno trovarsi fino a un massimo di quattro persone per volta, rispettando la segnaletica di distanziamento, per evitare il formarsi di gruppi e assembramenti. Non sarà necessario il Green pass conferma lo staff ma non è esclusa la possibilità di controlli a campione, nei weekend delle festività che richiamano un maggior afflusso. Potranno accompagnare e scivolare con i propri bambini gli stessi genitori, ma per tutti la discesa da oltre 10 metri d’altezza sarà su tappetini, tubi o ciambelle per prendere velocità e scivolando in tutta sicurezza. Di certo il divertimento sarà assicurato.

