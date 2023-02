FANO - Tutto esaurito ieri con 14.425 paganti (biglietto intero da 15 euro) alla terza ed ultima sfilata dei carri allegorici; e non poteva essere diversamente, anche per il tempo quasi primaverile che ha portato a Fano una moltitudine di turisti provenienti dalla Puglia, all’Abruzzo, dall’Umbria, alla Toscana, dall’Emilia Romagna al Nord della penisola, tutti entusiasti del divertimento offerto dalla manifestazione, in cui il giro del getto dei dolciumi desta sempre un’emozione esaltante.

Crescendo di partecipazione

Si è raggiunto così il numero limite di ingressi determinato dalla commissione per la sicurezza, in base alle caratteristiche del percorso, per consentire alla sfilata dei carri di svolgersi senza problemi. Ma probabilmente gli spettatori sono stati anche di più, perché, senza contare i residenti affacciati alle finestre di via Gramsci, chi usciva è stato sostituito da altre persone entranti e a pomeriggio inoltrato l’ingresso è stato liberalizzato. Valutando tutte e tre le edizioni del corso mascherato si è registrato un crescendo di partecipanti che hanno affollato la città fin dalle prime ore del mattino, quando anche ieri si è ripetuto con non meno vivacità delle domeniche scorse il carnevale dei bambini, con in testa il Vulon che come un pifferaio magico ha guidato il corteo, percorrendo tutto viale Gramsci, fino in piazza Venti Settembre.

I marchigiani nel mondo

Tra gli ospiti che hanno partecipato alla sfilata del pomeriggio c’erano: Geoff Harrison sindaco di St Albans città inglese gemellata con Fano, il console italiano in Inghilterra Luciano Rapa, il senatore Antonio De Poli, il presidente dei marchigiani all’estero Franco Nicoletti, le rappresentanti delle “batteriste Italiane” la prima community dedicata interamente alle batteriste donne in Italia, e i bambini del consiglio comunale di Fano Città delle bambine e dei bambini.

Nell’occasione il sindaco Massimo Seri ha consegnato una pergamena al gruppo della Musica Arabita, in cui oltre a riportare il testo poetico di un componimento dialettale di Elvio Grilli, che rende merito alla banda musicale per un secolo di militanza, si rende grazie per aver accompagnato il carnevale di Fano con gioia, musica e passione.

Tutto si è svolto nella massima sicurezza grazie ad un eccezionale spiegamento di forze dell’ordine e dei volontari della protezione civile, incrementati da un congruo numero di vigilanti privati professionisti. Moltissimi i prendigetto elevati al cielo non solo al passaggio dei carri, ma anche sotto le tribune, da dove costantemente piovevano dolciumi. Nell’ambito del concorso riservato ai gruppi in maschera hanno prevalso i palchi numero 18 e 19.

Oggi il consiglio delle burle

Il Carnevale prosegue anche oggi e domani, martedì grasso. Alle 18 di oggi nell’aula consiliare si riuniranno il consiglio comunale del carnevale e il consiglio delle bambine e dei bambini. Il sindaco del carnevale 2023 è Daniele Gaudenzi direttore della Musica Arabita che ha scelto una giunta composta dal presidente del Consiglio El Vulon, e altri personaggi che non mancheranno con libertà di satira di burlare l’autorità costituita.