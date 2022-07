Malore fulminante in spiaggia a Pesaro, muore ex ispettore del lavoro: stava passeggiando con la moglie

PESARO Dramma a Bagni Wanda, zona Levante di Pesaro, dive questa mattina alle 10 un bagnante di 83 anni è morto colpito da un malore. Il pensionato, una vita trascorsa come funzionario e ispettore del lavoro, intorno alle 10 insieme alla moglie era andato a riva per la solita passeggiata in acqua. Era a pochi metri dalla riva quando si è accasciato in acqua colto da malore davanti agli occhi della moglie sotto choc e di fronte ai bagnanti che affollavano la spiaggia.

Il tratto di spiaggia maledetto

L'uomo si è sentito male all altezza di Bagni Wanda, praticamente nello stesso punto dove nemmeno un mese fa un altro anziano bagnante era morto in circostanze analoghe. È stato il bagnino di salvataggio presente a riva ad accorgersi subito di quanto stava succedendoo e del bagnante che era caduto in acqua colto da improvviso malore. Il bagnino ha soccorso l uomo portandolo sulla battigia e chiamando i soccorsi. Sul posto è arrivata l'ambulanza con i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo andando avanti per diverso tempo ma purtroppo non c è stato nulla da fare e l 83enne è morto senza riprendere conoscenza. Sul posto per gli accertamenti di rito anche gli uomini della Capitaneria di porto. L'83enne non aveva patologie pregresse e il malore che lo ha colto in acqua è stato improvviso e fulminante.