L'Italia bella e sfortunata Al Mundial beach soccer vince la nazionale canadese

MAROTTA - Ha vinto il Canada sul campo, pardon sulla sabbia, nell'organizzazione ha stravinto Marotta che ha fatto il pieno di visitatori e turisti, e visibilità. Si è concluso con la finalissima tra Italia e Canada la tappa del Mundial beach soccer promossa dalla Pro loco con il patrocinio del Comune.Un weekend carico di emozioni e spettacolo. Beach arena sold out, calore, campioni, grandi giocate, divertimento. Un quadrangolare di altissimo livello quello organizzato dall’Italia beach soccer, chiuso al terzo posto dall’Argentina che ha battuto la Svizzera con un rotondo 10-3, trascinata da un super Lago, autore di 5 gol, capocannoniere del torneo. Una finalina spettacolare che ha anticipato l’appuntamento più atteso.Alle 18 davanti a tribune stracolme sono scesi in campo gli azzurri e i canadesi. La Nazionale italiana è stata accolta da un calore enorme. Tra i più applauditi Marco Delvecchio, capitano e marottese d’adozione, premiato miglior giocatore, e Luca Cavalletti. Per il portiere dell’Asd Marotta un sogno che si realizza: è stato infatti selezionato da Maurizio Iorio e farà parte nei prossimi mesi del team azzurro.Il mister dell’Italia ha schierato nel corso del match, tre tempi da 12 minuti, Pellizzoli, Cudini, Tonetto, Toppi, Tangorra, Ganci, Belardinelli, Cavalletti e le due stelle, Di Livio e Delvecchio. Un mix di giocatori con un glorioso passato, tra serie A e anche Nazionale, e giovani di belle speranze. Una sfida entusiasmante quella contro il Canada, team in fortissima ascesa. Dopo il 3-3 al termine dei tempi regolamentari, con tripletta di Delvecchio, ai calci di rigore ha prevalso il Canada. Per gli azzurri gli errori di Tonetto e Cudini, ma anche tanta sfortuna: pali di Ganci e lo stesso Tonetto nel terzo tempo.Al termine le premiazioni, per tutte le squadre i mosaici dell’associazione Chiaro scuro, e i festeggiamenti, quindi per molti giocatori è scattato il rigenerante bagno al mare, appena a qualche metro.