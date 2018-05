Autovelox, mano di velluto della polizia locale Nel 2018 ridotte le multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Per l'autovelox, 100 multe elevate nei primi quattro mesi dell’anno dalla polizia locale. Lunedì sono programmati controlli in quattro zone dell’area intercomunale di Pesaro e Pian del Bruscolo.In base ai dati forniti dal comando della polizia municipale, nel periodo gennaio-aprile 2018, sono state riscontrate dagli autovelox 100 violazioni con sanzioni emesse per eccesso di velocità in base al superamento dei limiti sui chilometri orari stabiliti dall’articolo 142 del Codice della strada e relative multe.Nel 2017, gli agenti della polizia municipale avevano elevato con gli autovelox 1.260 verbali. L’incasso è stato di 110.867 euro. Quindi il trend di oltre 100 multe al mese, che era in aumento rispetto al 2016 quando complessivamente furono elevati 750 verbali, segna in pratica l'abbattimento a un quarto della media mensile nella prima parte del 2018.