​ MONDOLFO - Aggiornato il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. In arrivo sanzioni per chi non rispetterà determinate regole per il conferimento e la raccolta dei rifiuti. Ad annunciarlo è stato l’assessore all’ a mbiente Filomena Tiritiello.

«Utenti da responsabilizzare»

«Si tratta di un aggiornamento che riguarda il rispetto delle modalità d’uso dei bidoncini da parte dei privati cittadini. Vogliamo responsabilizzare gli utenti dando massimo 5 ore di tempo per ritirare i bidoncini e non lasciarli in strada l’intera giornata. Non sarà consentito l’apposizione di etichette, colori o scritte».

La minoranza con il consigliere comunale Marco Gentili aveva chiesto il rinvio del nuovo regolamento. Nel dettaglio si prevede che il titolare dei contenitori dei rifiuti che ometta di segnalare al gestore il depauperamento o il danneggiamento è sanzionabile con una multa da 50 a 300 euro; chiunque non provvede a ritirare, entro le 5 ore successive alla raccolta effettuata dal gestore del servizio, i contenitori dei rifiuti è sanzionabile con multe fra i 25 ed i 200 euro; chiunque esegue scritte sui contenitori avuti in comodato d’uso da parte del Comune (ivi compresa la scritta di nome o cognome per una puntuale identificazione del proprio) è sanzionabile con multa da 50 a 300 euro.

L'auto denuncia

Gentili ha pubblicamente ammesso di aver già violato il regolamento: «Ho espressamente sollecitato il comandante della polizia locale Ivan Donati, presente in aula in consiglio comunale, acciocché si provveda, al termine della pubblicazione sull’albo pretorio della delibera adottata e del nuovo regolamento ad elevare nei miei confronti – ha detto Gentili - la prevista sanzione amministrativa per aver scritto, sui bidoni di raccolta differenziata avuti in dotazione, il mio cognome al fine di poterli agevolmente distinguere da quelli di altri condomini».