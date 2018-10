Due pescherecci d'altura fanno base al porto Così riprende tutto l'indotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Dopo aver conosciuto una crisi che ha determinato la rottamazione di gran parte dei pescherecci che praticavano la pesca d’altura, il porto di Fano sembra essere giunto a un giro di boa per riprendere la via dello sviluppo.E’ infatti approdato nella darsena fanese alla fine della settimana scorsa il motopeschereccio “Dragut”, una barca di grandi dimensioni, di oltre 100 tonnellate, gestita da una società armatoriale fanese, amministrata dal comandante Paolo Palazzi e associata agli armatori motopescherecci del Gruppo pesca Fano.Il Dragut è gemello del motopesca “Joacchi”, armato dalla stessa società e giunto nel porto di Fano nei giorni scorsi. I due scafi ora si dondolano appaiati nei pressi della banchina.«L’arrivo di queste due imbarcazioni, che d’ora in avanti faranno parte in tutto per tutto della flottiglia peschereccia fanese – afferma Tonino Giardini presidente del Gruppo pesca – costituisce una grande opportunità per tutta la filiera ittica locale, i servizi portuali, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, la ristorazione. Un riconoscimento doveroso va tributato quindi a chi crede ancora in una delle attività storiche identitarie della nostra città».Non estraneo alla ripresa è l’ultimo intervento di dragaggio che ha permesso alla darsena dove gettano l’ancora i pescherecci di pescare più a fondo. Oggi la navigabilità all’interno del porto è assicurata. Non tutto comunque è ideale, pescherecci grossi come “Dragut” e “Joacchi” trovano ancora difficoltà ad imboccare l’accesso ai due moli.Tra l’altro Comune e Regione devono ancora decidere come mantenere la profondità raggiunta, con la definizione di dragaggi periodici che, prelevando fanghi poco inquinati, possano smaltire il materiale in mare, senza ricorrere a soluzioni particolarmente costose, come lo stoccaggio in discarica oppure la realizzazione di una cassa di colmata.