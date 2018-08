La MotoGp resta a Misano altri 3 anni: â€‹esultano Tavullia e Valentino Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Mentre in tutta la Riviera di Rimini ci si prepara al Ferragosto, fervono i preparativi anche per l’evento di fine estate, l’attesissimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP che quest’anno si correrà nel weekend del 7-9 settembre. Con una novità: si correrà nel circuito di Misano Adriatico anche nei prossimi tre anni, con la possibilità di rinnovo per il 2022 e il 2023. I Comuni potranno programmare al meglio le prossime stagioni, puntando ancora una volta su un evento che “chiude” la stagione e completa il calendario estivo con Notte Rosa a luglio e Ferragosto. Ogni mese, in pratica, un grandissimo evento, da cui tutti possono trarre beneficio: gli albergatori sono già in “pole” si può dire, visto che da mesi vendono pacchetti più o meno ufficiali per il lungo weekend di settembre e potranno studiare nuove offerte per i prossimi tre anni. A Cattolica in diversi si sono già attrezzati allo scopo, visto che spesso ospitano intere scuderie e club di tifosi. Ma anche ristoranti, bar e soprattutto parcheggiatori si preparano ad ospitare biker di ogni tipo. L’anno scorso, con il pre event della “MotoGP Acqua Battle” (gara competitiva tra moto d’acqua, per la cronaca vinta da Dovizioso), Cattolica mise a segno un colpaccio, portando in spiaggia oltre 3.000 tifosi a gustarsi le sfide dei loro campioni. Anche a Tavullia festeggiano. Non si esulta solo in riviera, visto che Tavullia da anni vive questo evento come e forse più delle località turistiche grazie al binomio con il suo cittadino più illustre, Valentino Rossi.