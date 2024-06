FANO Nella giornata di ieri un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato in viale Buozzi all’altezza del ristorante la Mandria nei pressi dell’incrocio con via delle Rimembranze. Qui un ciclista fanese di 60 anni, mentre percorreva il viale in direzione Ancona è stato investito, per cause in corso di aggiornamento da parte della polizia locale, da un motociclo che procedendo nella stessa direzione di marcia, lo seguiva. I due si sono urtati al centro della corsia di canalizzazione. L’urto ha coinvolto la parte frontale della moto e la laterale sinistra della bicicletta. In sella al motociclo era un uomo di Corinaldo di 47 anni.

Entrambi i conducenti dopo essere caduti sull’asfalto hanno riportato ferite e contusioni. Sul posto è intervenuta oltre alla pattuglia della polizia locale che ha effettuato i dovuti accertamenti per rilevare le rispettive responsabilità, un’autoambulanza del 118, i cui operatori hanno trasferito i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Fano, dove sono stati presi in esame in codice verde. Dopo l’incidente su viale Buozzi è intervenuta una ditta specializzata per pulizia strada a causa una piccola perdita di olio effettuata dalla motocicletta. Quanto accaduto rilancia la pericolosità di questo viale percorso dal traffico della statale 16 che lambisce il centro storico della città.