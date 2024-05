PESARO Al tesoro che da secoli è stato nascosto nelle fondamenta della cattedrale, da oggi riaperta al culto, è finalmente stata data luce ed è stato accolto con stupore e meraviglia dalle centinaia di persone, intervenute ieri alla presentazione dei lavori. L’intervento di valorizzazione dei mosaici del Duomo, che da oggi riprenderà la sua normale attività, è stato realizzato grazie alla collaborazione fra Arcidiocesi di Pesaro, Parrocchia di Santa Maria Assunta, Fondazione Scavolini, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza. Una vera e propria svolta epocale nell’annosa diatriba che vorrebbe il sito archeologico sotto la cattedrale patrimonio pubblico per tutti.

Foto Bargnesi



La durata



I lavori erano partiti il 29 aprile e hanno rispettato perfettamente i tempi: l'azione ha avuto come oggetto l'apertura di nuove finestrature, con vetri calpestabili, che hanno ampliato per un ampio tratto quelle già presenti, le quali a loro volta sono state sostituite con nuovi vetri, nel tempo opacizzati dal calpestio. Con l’ampliamento delle sedute ai lati della navata di fronte all’abside, i posti “rubati” ai fedeli non sono più di una quarantina. Integralmente nuovo è il sistema di illuminazione a led che fa risaltare i disegni dei vari quadri in cui si articola la composizione. Ciò che è stato portato alla luce infatti, è anche frutto di un lavoro iniziato almeno un anno fa, servito soprattutto per ripulire e fare una accurata manutenzione dei mosaici che, con una illuminazione studiata, diventa ora propedeutico sia allo studio conservativo del bene che al previsto ampliamento delle aperture in vetro-cristallo.

Un sogno che si è realizzato anche per monsignor Salvucci: «Non speravamo di incontrare una realtà così importante come la Fondazione Scavolini, disposta ad intraprendere questo percorso. Oggi è davvero una giornata emozionante e io mi sento un nano sulle spalle dei giganti della storia che ci precede e di cui oggi possiamo ammirare e contemplare le origini. Una memoria lunga 16 secoli che ci fa pensare che oggi viviamo nella consapevolezza di ciò che siamo. È bello vivere questo presente tra la memoria del passato e questo essere proiettati verso il futuro». Come ha ricordato Emanuela Scavolini: «Questa fondazione è prossima a compiere 40 anni ed è nata per volontà dei due fratelli Scavolini che volevano così sottolineare il forte legame che c’è sempre stato fra il nostro territorio e la nostra famiglia, con lo scopo di recuperare e valorizzare il patrimonio culturale. E quest’anno non potevamo non pensare alla storia di Pesaro, diventata Capitale della cultura, senza dimenticare il Giubileo del 2025».



La magnificenza



Un lavoro davvero magnifico che permette di ammirare i mosaici in tutta la loro bellezza senza danneggiarli e prevede anche un possibile ampliamento delle vetrate. Entro qualche giorno sarà ultimato anche il posizionamento dei Qrcode che consentiranno di visualizzare la storia dei mosaici. L’intervento approvato e condiviso dalla Soprintendenza è totalmente reversibile, non modifica né altera lo stato dei luoghi, consentendo la continuità della funzione liturgica. Tra i ringraziamenti: Soprintendenza (Cecilia Carlorosi; Stefano Finocchi), Fondazione Scavolini Franco Panzini), Renco (Giovanni Gasperini, Marco Arcangeletti, Giovanni Pratelli, Mirco Zaccaria), Università di Urbino (Daniele Sacco) Carabinieri Nucleo tutela del Patrimonio (Mattia Ivano Losciale, Alberto Monfardino).