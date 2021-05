I mosaici della pace occuperanno altri 500 metri: contributi da tutto il mondo

MAROTTA - Con l’arrivo della bella stagione ha ripreso a pieno ritmo l’attività dell’associazione culturale ‘Chiaro Scuro’, che da ben cinque anni sta realizzando sul lungomare meravigliosi mosaici. Per il progetto di riqualificazione urbana ‘Mosaichiamo la città’, sostenuto dall’amministrazione comunale di Mondolfo, insieme ad artisti anche internazionali e tante realtà del territorio, ha decorato ben oltre un chilometro di lungomare.

Numeri straordinari, ottocentomila frammenti, uno abbracciato all’altro, brillano su quello che ormai tutti chiamano ‘lungomare dei mosaici’. E queste vere e proprie opere d’arte sono destinate a crescere, tanto che i mosaici ben presto coloreranno altri 500 metri di lungomare.

Il messaggio dell’arte

Arte, sociale, promozione del territorio: ogni mosaico ha un tema ben definito. E’ proprio il messaggio, oltre alla bellezza, a colpire. Ogni anno un grande tema sociale, che coinvolge centinaia di artisti da tutto il mondo. Per il 2021 è stato scelto la pace. «Frammenti per la pace – spiega la presidente Caterina Perrone – è una iniziativa culturale che mira a diffondere i valori umani fondamentali. Nasce grazie alla partecipazione di tre volontarie della nostra associazione al primo simposio per la pace avvenuto a Sousse in Tunisia nel febbraio 2020. Il percorso di pace da Sousse a Marotta è rivolto a tutte le persone che vogliono contribuire, creando un’opera in mosaico che trasmetta la loro idea di pace».



Il 21 settembre sarà presentato il progetto di gemellaggio artistico insieme all’artista mosaicista e ambasciatore per la pace Bady Essid Jaballah, con il contributo del messaggio di pace dello scrittore Vittorio Graziosi, cavaliere della pace e autore del libro ‘Sangue di rosa scarlatta’. Proprio oggi è in programma alle 21, presso il salone Aurora di Mondolfo, l’incontro, su invito, con lo scrittore, il musicista Giovanni Brecciaroli e l’attore Dante Ricci, dal titolo ‘Frammenti per la pace’.

Contributi dal mondo

A settembre poi, in occasione della giornata internazionale della pace sarà inaugurato un mosaico di ben 50 metri. Un evento che regalerà una straordinaria visibilità a Marotta, come del resto, il festival ‘Mosaichiamo la città’ lo scorso anno, la cui seconda edizione è in programma nel 2022. Stanno già arrivando da ogni parte del mondo i primi mosaici e molti artisti a settembre saranno presenti a Marotta. Nel gruppo Facebook ‘Mosaichiamo la città’ è presente la locandina con il disegno realizzato dal compianto Giuliano De Minicis e tutte le informazioni per partecipare. E i mosaici di Marotta stanno catturando l’attenzione anche di grandi aziende, tanto che la Vinavil è diventata partner, aggiungendosi alla Edil Marotta.

