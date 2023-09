Muore a Pesaro l'ex pugile Luigi Minchillo: il "guerriero del ring" si è spento all'ospedale a 68 anni

PESARO E' morto nelle scorse ore, all'ospedale di Pesaro, l'ex pugile Luigi Minchillo che gestiva la palestra "Bulli e Pupe" in via Curiel. Classe '55, Si è spento all'età di 68 anni dopo una serie di problemi di cuore che gli sono risultati fatali. Grande il cordoglio espresso soprattutto sui social da amici, conoscenti e avversari incontrati dopo una carriera sul ring.

Amato e apprezzato

Minchillo, nato a San Paolo di Civitate, era soprannominato il "guerriero del ring" per la foga durante gli incontri. Campione italiano e non solo è stato anche olimpionico nel suo passato. Amato e apprezzato in tutta Pesaro dove ha vissuto 30 anni, dopo aver appeso i guantoni ha lavorato come buttafuori nella discoteca Colosseo.